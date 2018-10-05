Олег Сенцов с завтрашнего дня прекращает голодовку из-за угрозы принудительного кормления
Об этом говорится в заявлении украинского режиссера, которое он передал через своего адвоката Дмитрия Динзе. Сам защитник в интервью телеканалу «Настоящее время» сказал, что опасается за жизнь Сенцова, поскольку в его организме уже начались необратимые изменения.
В Федеральной службе исполнения наказаний уверяют, что Сенцов уже начал есть обычную пищу по рекомендации диетологов – бульоны, каши и кисломолочные продукты. «У нас в колонии он умереть не должен», — сказал сайту «Медиазона» зам.директора ФСИН Валерий Максименко.
Комментарии16
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glotov 05 октября 2018 | 20:03
Блин, ну не абсурдный ли заголовок?
danko_dudka 05 октября 2018 | 20:07
glotov: подвёл он только бабку данко1.
banderobab 05 октября 2018 | 20:11
Исторически все бандиты-бандеровцы были предателями. Вот и Режиссер сначала Родину продал, оказалось мало, тогда и своих бандитов продал - прекратил жрать под одеялом, решил это делать в открытую. ;)
polikarpich 05 октября 2018 | 20:16
banderobab: А ты что там делал, у него под одеялом, раз так хорошо знаешь?
xoxlokost 05 октября 2018 | 20:04
Ну че хохлы !? Сенцов доказал всему миру , что голодомор выдумка пропагандонов ,хохол не может умереть от голода ! Вообще . Шах и мат !
banyi4 05 октября 2018 | 20:08
xoxlokost: Вот я переживаю! Если Эхо Газпром закроет, куда стебаться над идиотами из демшизы и хохлов (природных идиотов) ходить надо будет (( Новости здесь всё равно никто не смотрит )))
vlabumur 05 октября 2018 | 20:09
xoxlokost: Шах и мат !
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Мат и шах!
Вот так точнее будет.
master_superanalitik 05 октября 2018 | 20:17
xoxlokost:
Согласен! Сенцов - настоящий шумер и может принимать пищу не только под одеялом но и через задницу.
lager23 05 октября 2018 | 20:06
Путен умеет порождать дикие истории..
kara 05 октября 2018 | 20:09
он же был должен умереть на ЧМ по футболу-не оправдал, блин!
и еще лишил работы сестру и разных правозащитников особенно Театр Док
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 20:11
Собственно, никогда и не сомневался именно в таком исходе. Единственное, думал, что комедия чуток подзатянется. Дней этак хотя бы до 200-250. Понятно, что нихрена Сенцов не голодал. Голодали бойцы ИРА, которые, в своё время, объявили голодовку в Английских тюрьмах. Голодали 70-80 дней, потом один за другим начали умирать. Но оставшиеся голодовку продолжали. Английское правительство их требования не удовлетворило. Но...ребята жили героями и умерли героями. А Сенцов был дерьмом, дерьмом и останется.
sam2018 05 октября 2018 | 20:16
Сенцов, как только назвали лауреатов Нобелевский премии мира понял, что ему она не светит и решил прекратить голодовку.
Кстати, а почему он написал заявление на языке окупанта ?
tsp 05 октября 2018 | 20:30
Боже, сколько злых дураков на одной ветке! Вороньё! Сенцов одно важнейшее дело: показал всему миру, что такое российская гб-шная власть, что такое суверенная демократия и стабильность. И дай бог, чтобы этот подвиг не стоил ему жизни.
nds_01 05 октября 2018 | 20:32
Ну что?.. Путин всему миру доказал, что там где у людей сердце - у него железобетон.
cromwel 05 октября 2018 | 20:34
Выкрутился режиссер. Называется и на х. .. сесть и рыбку съесть. Вроде как не сам а заставили. А так бы все 20 лет голодал.
eduard53 05 октября 2018 | 20:55
"У нас в колонии он умереть не должен", - сказал зам.директора ФСИН В.Максименко.
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Делов-то для кремлядских честнариков! На крайняк, если узник таки помрёт,
задним числом переименуют колонию (ФСИН, ГРУ ... какая хрен разница) ...