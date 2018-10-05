Олег Сенцов с завтрашнего дня прекращает голодовку из-за угрозы принудительного кормления

Об этом говорится в заявлении украинского режиссера, которое он передал через своего адвоката Дмитрия Динзе. Сам защитник в интервью телеканалу «Настоящее время» сказал, что опасается за жизнь Сенцова, поскольку в его организме уже начались необратимые изменения.

В Федеральной службе исполнения наказаний уверяют, что Сенцов уже начал есть обычную пищу по рекомендации диетологов – бульоны, каши и кисломолочные продукты. «У нас в колонии он умереть не должен», — сказал сайту «Медиазона» зам.директора ФСИН Валерий Максименко.