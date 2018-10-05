На лекцию СПИД-Центра про здоровье ЛГБТ и ВИЧ-инфекцию в Санкт-Петербурге пришли казаки, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор кафе «Том Сойер» Анна Самарина.

«Студенты из «Высшей школы равноправия» при ВШЭ попросили провести у нас в кафе свое мероприятие. Не успело оно начаться, как к нам пришли казаки с полицией. Сейчас человек из СПИД-Центра пытается читать лекцию под строгим надзором казаков», — сказала она.

А.Самарина отметила, что казаки ведут себя неагрессивно, но и уходить не собираются.

«Они вошли в помещение и заняли максимальное количество пространства. Мы подождали, но они никуда не ушли. У них есть дубинки или какие-то оружие. Они ходят по кафе, вступают в какие-то диалоги со студентами и странно себя ведут», — заявила она.

Сегодня в петербургском кафе «Том Сойер» проходит лекция сотрудника СПИД-Центра инфекциониста Николая Лунченкова про здоровье ЛГБТ и ВИЧ-инфекцию.