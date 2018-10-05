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Эксклюзив Эха 19:33, 05 октября 2018

На лекцию СПИД-Центра про здоровье ЛГБТ и ВИЧ-инфекцию в Санкт-Петербурге пришли казаки

На лекцию СПИД-Центра про здоровье ЛГБТ и ВИЧ-инфекцию в Санкт-Петербурге пришли казаки, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор кафе «Том Сойер» Анна Самарина.

«Студенты из «Высшей школы равноправия» при ВШЭ попросили провести у нас в кафе свое мероприятие. Не успело оно начаться, как к нам пришли казаки с полицией. Сейчас человек из СПИД-Центра пытается читать лекцию под строгим надзором казаков», — сказала она.

А.Самарина отметила, что казаки ведут себя неагрессивно, но и уходить не собираются.

«Они вошли в помещение и заняли максимальное количество пространства. Мы подождали, но они никуда не ушли. У них есть дубинки или какие-то оружие. Они ходят по кафе, вступают в какие-то диалоги со студентами и странно себя ведут», — заявила она.

Сегодня в петербургском кафе «Том Сойер» проходит лекция сотрудника СПИД-Центра инфекциониста Николая Лунченкова про здоровье ЛГБТ и ВИЧ-инфекцию.

Комментарии

30

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matsuvi 05 октября 2018 | 19:41

Дагестанцев на этих казаков не хватает.

polikarpich 05 октября 2018 | 19:45

matsuvi: Там же полиция, отобьют "станишников", если что.

neburzhui2 05 октября 2018 | 19:47

Казаки - те ещё мудаки ! Приходилось с ними сталкиваться, когда в охране на строечке потрабатывал. :-))

vilingrad 05 октября 2018 | 19:55

polikarpich: "ведут себя странно"
Казаки нетрадиционной закваски. Не уходят... вот где Антоше развернуться- в казацкой среде! Плети, папахи, цепи, медальончики:)

vorshun 05 октября 2018 | 19:49

"на лекцию про здоровье ЛГБТ и ВИЧ-инфекцию пришли казаки"


ПРАЛЬНА!!!

А то в Украину пускают всяких неграмотных и они там с чеченцами беспорядочно спят.

tuman13 05 октября 2018 | 20:26

matsuvi: А вот тут можно посмотреть - дагестанцы, как и др кавказцы в средней полосе, горазды гуртом бить одного. Но резко бздят в одиночку.

aleks50 Алексей Клубников 05 октября 2018 | 19:42

Цивилизация повстречалась с дремучестью.

mihvol_65 05 октября 2018 | 20:10

aleks50:
Так в путинской рашке ( см. ТОЧНОЕ определение Мединского) вот уже 20 лет умное меньшинство вынуждено терпеть запутинское БЫДЛОБОЛЬШИНСТВО, мешающее нормально жить и умному меньшинству и, главное, самому быдлу.
Но этой "арифметики" дебилам не понять.

sg103 05 октября 2018 | 20:24

mihvol_65:
Там простая арифметика. Большинства 86%, а вас, пидорасов, холуев и просто дебилов действительно меньшинство..

polikarpich 05 октября 2018 | 20:30

sg103: Откуда 86%?

stopkran1969 05 октября 2018 | 20:51

sg103: да хрен вас бабуинов поймёт - для твоего друга кадырки вы все на одну ж.опу

polikarpich 05 октября 2018 | 19:43

Ага! Всё же с полицией пришли граждане "кизяки"?
А что "странно себе ведут" - да они сами по себе существа довольно странные.

stopkran1969 05 октября 2018 | 19:43

Если не делают заказ гнать их нах..

ts 05 октября 2018 | 20:03

stopkran1969:
В если они все спидоносные и пришли просто послушать, как можно вылечиться?...

rikkki 05 октября 2018 | 19:44

Они просто хотели узнать - передается ли спид через вшей, кои у них, судя по виду, в изобилии.

alex_melnikov Алексей Мельников 05 октября 2018 | 19:48

Питерские "казаки" - ЛГБТ или ВИЧ? Или то и другое?

Какого рожна им на этой лекции нужно?

alexisgross_082018 05 октября 2018 | 19:52

alex_melnikov: Ну если принять на веру - двух голубков из ГРУ, то радужные казаки - только в путь.

tuman13 05 октября 2018 | 20:29

alex_melnikov: Казакам тоже надо знать, до какой степени можно пихать дубинку, и не подхватить ВИЧ.

stopkran1969 05 октября 2018 | 20:42

alex_melnikov: так атаман у них гандон штопаный - от него любой подляны ждать можно

kryimzdick 05 октября 2018 | 19:49

Казаки решили податься в чепиги

gregor 05 октября 2018 | 19:55

Русский мир пришёл послушать лекцию .
Казаки ряженные .

midnightblues 05 октября 2018 | 20:00

Так почему пидорам нельзя слушать лекции?/
Они в основном и болеют

aleksei123m 05 октября 2018 | 20:02

Какие там кОзаки, просто больные люди.

mihvol_65 05 октября 2018 | 20:07

Агрессивное рашковское быдло - главное оружие удержания абсолютной власти у подонка в Кремле.

curious69_ 05 октября 2018 | 20:09

Если не брать в расчёт политизирование темы ЛГБТ с одной стороны и черносотенного "казачества" с другой, то вот вопрос вопросов.... Каким образом СПИД и ЛГБТ более тесно связан между собой , чем другие группы людей ? Если среди ЛГБТ велик процент наркоманов , то среди прочих людей он заведомо выше. А если причина СПИДА среди ЛГБТ другая чем наркомания, то ЗДРАВЫЙ умом человек ну никак не может считать неизлечимую болезнь ЛГБТ - НОРМОЙ.

sg103 05 октября 2018 | 20:22

Лекция про здоровье животных должна проходить на ферме..

tuman13 05 октября 2018 | 20:23

И что? Казакам тоже надо знать, до какой степени можно пихать дубинку, и не подхватить ВИЧ.

polikarpich 05 октября 2018 | 20:34

tuman13: У "ставропольских" пусть поинтересуются, там уточнят.

stopkran1969 05 октября 2018 | 20:45

tuman13: они знают, они ей и деланные

orein51 05 октября 2018 | 20:49

"казаки тоже болеют" [сериал, Бразилиана, нтв?]

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