Сенат США проголосовал за прекращение дебатов по кандидатуре Бретта Кавано, претендующего на пост главы ВС

Сенат США проголосовал за прекращение дебатов по кандидатуре Бретта Кавано, претендующего на пост главы Верховного суда. За это решение выступил 51 сенатор, против – 49, — сообщает «Ассошиэйтед Пресс». Итогового голосование по утверждению Кавано состоится завтра.

После того, как его кандидатура была предложена на пост судьи, несколько женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах и насилии. Их претензии касались 80-х годов. Сам Кавано все обвинения отрицает.