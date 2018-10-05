Лукашенко: В случае необходимости военной поддержки Минск может рассчитывать только на Москву, но и то не на 100%
В случае необходимости военной поддержки Минск может рассчитывать только на Москву, но и то не на 100%. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время осмотра современных образцов оружия и техники на полигоне в Брестской области, — говорится на сайте главы государства. Он отметил, что по этой причине Белоруссии нужно иметь самые необходимые свои оружие и технику, которые страна может создавать и модернизировать.
Комментарии22
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stopkran1969 05 октября 2018 | 19:35
Скорее на 100% не на Москву, Киев в курсе
danko1 05 октября 2018 | 19:41
stopkran1969: А от кого Лукашенко вздумал защищаться? Вроде бы ему извне, как и России, никто не грозит.
А вот от Путина, от его зеленых человечков, после известных территориальных путинских претензий, Лукашенко говорил, что будет защищаться, отдаст приказ на поражение стрелять.
nikolashin2017 05 октября 2018 | 19:45
danko1: таких союзников ,как мы:
как от сумы и от тюрьмы...
pit_heap 05 октября 2018 | 19:50
Лукашенко не нравится что его окружают базы НАТО.Украина не понимает ,что Беларуси совершенно не нужны базы НАТО на южных границах.
stopkran1969 05 октября 2018 | 19:53
nikolashin2017: не хотелось бы дожить то торжества этого маразма, но случись чего опыт Касцюшки и Калиновского пригодится, и армия краева придёт в гости к ФСБ
maya11 05 октября 2018 | 20:03
danko1: Врет. Ляжет сразу.
kottigr1 05 октября 2018 | 19:43
stopkran1969: Путин всех купит и продаст, потом снова купит и опять продаст.. Это психология отставного сексота с Лубянки.
seryj_wolk 05 октября 2018 | 19:46
kottigr1: Никто из соседей нападать на Беларусь не будет, кроме рфии. Ни в коем случае нельзя запускать в Беларусь рфскую военную базу - современного "троянского коня"!
stopkran1969 05 октября 2018 | 19:57
kottigr1: тут, понимаешь, Радзiма, она не меряется всем баблом,, и наш лысый голубь мира понимает, что "рюсцкий мир" для него несёт только судьбу каддафи
belovnikita 05 октября 2018 | 19:37
Кто же на очередного картофельного диктаторишку нападает? :-)
ze_danil 05 октября 2018 | 19:40
belovnikita: жидомассоны и рептилоиды
stopkran1969 05 октября 2018 | 19:59
ze_danil: ze_danil: так и пиши - малые народы РФ, зачем бурят с чукчами обижать?
kryimzdick 05 октября 2018 | 19:47
Кроме Москвы никто и не угрожает
vova36 05 октября 2018 | 19:48
Конечно только на москву, янукович подтвердит
ihor_syvoryj 05 октября 2018 | 19:51
Беларусы исправно поставляют Украине для войны с Россией прицелы к ПТРК "Скиф", солярку для танков и кое-что ещё.
tok73 05 октября 2018 | 19:58
ihor_syvoryj: А ещё сами ездим и эффективно используем....
alexfilonov 05 октября 2018 | 19:54
Москва - единственная, от кого Минску может потребоваться военная поддержка.
lager23 05 октября 2018 | 19:57
Диктатор
rodnic 05 октября 2018 | 20:01
"В случае военной необходимости"? Да кому ты вообще нужен...
croaker 05 октября 2018 | 20:02
Он имеет в виду себя. Вся надежда на чепигов (Янукович подтвердит).
agamasat 05 октября 2018 | 20:07
И это при всем том, что настоящая угроза Беларуси, её цивилизованному развитию и благополучию идет со стороны именно россии?)
ly4_sveta 05 октября 2018 | 20:51
От кого защищаться-то собрался, предпоследний
диктатор Европы? А на Россию зря надежды, она
может только захватывать, а не защищать. Подчинять,
разорять, унижать, уничтожать, навязывать, обдирать...
То есть, независимости своей по-любому лишитесь и
будете плясать под путинскую дудку. Хотя, хрен редьки
не слаще. Европа! В Европе спасение!