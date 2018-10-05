Лукашенко: В случае необходимости военной поддержки Минск может рассчитывать только на Москву, но и то не на 100%

В случае необходимости военной поддержки Минск может рассчитывать только на Москву, но и то не на 100%. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время осмотра современных образцов оружия и техники на полигоне в Брестской области, — говорится на сайте главы государства. Он отметил, что по этой причине Белоруссии нужно иметь самые необходимые свои оружие и технику, которые страна может создавать и модернизировать.