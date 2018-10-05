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19:30, 05 октября 2018

В ближайший вторник будет названо настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

Эти данные представит в Палате общин расследовательская группа Bellingcat, — пишет газета «Дейли Миррор».
Ранее Bellingcat совместно с изданием «Инсайдер» выпустила расследование, где говорилось, что настоящее имя одного из обвиняемых, Руслана Боширова, Анатолий Чепига, и сообщалось, что он является полковником ГРУ.

Комментарии

39

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kara 05 октября 2018 | 19:34

а если не будет названо, что тогда,застрелятся?

haltttttt 05 октября 2018 | 19:42

kara: Ара, покушай новичка, поцелуй на ночь дверную ручку и ложись спать, уже поздно.

pit_heap 05 октября 2018 | 19:55

haltttttt: очевидна политизация этого дела.Если бы было нормальное расследование назвали бы сразу.
Кстати внезапно ожил другой ГРУ-шник Александр Потеев, вину за смерть которого возложили на Кремль.Оказывается Кремль его не убивал как врали западные СМИ два года назад.
Бывший полковник Службы внешней разведки (СВР) России Александр Потеев, о смерти которого сообщалось в 2016 году, жив. Он по-прежнему-проживает в США, пишет BuzzFeed. 9 октября 2016 года он под своим именем купил в магазине Walmart лицензию на рыболовство, утверждает издание.

beregov_net 05 октября 2018 | 20:09

pit_heap: Нет , зачем сразу называть , умный следователь никогда не откроет все карты , пусть подозреваемые начнут врать и запутаются в показаниях

tvitov66 05 октября 2018 | 20:18

Очень хочется узнать всех любителей шпили-вили с проститутками под стойкий запах паленого канабиса

snikkersnepper 05 октября 2018 | 19:55

kara:

Зачем? Они же прекрасно понимают ДЛЯ КОГО они все это делают.

20 сентября Дебилокоты с Инсайдером выдали откровение о том, что Петров с Бошировым были арестованы и высланы из Голландии. В тот же день Эхонько это понесло.

4 октября голландцы и американцы опубликовали фото и видео высланных людей. Среди них ни одного Петрова или Боширова.

Думаете, кто-либо почесался, задался вопросом, как-то напомнил об этом? Да нифига.

ПС. Они ж вчера еще отчебучили. Типа нашли файл с 305 человек, зарегивших свои авто на Комсомольской 20 (типа, "штаб-квартира ГРУ"). Даже материальчик накатали - "Крупнейшая утечка в истории ГРУ". При том что даже в Вики можно найти, что Комсомольская 20 - это Военный университет с кучей кафедр и отделений. И все машины принадлежат его персоналу.

И что? Материал до сих пор у них на сайте висит. Плевали они на все. Те, на кого это рассчитано будут гыгыгыкать (Мельников, выходи) даже от показанного пальца.

kara 05 октября 2018 | 20:04

snikkersnepper: это новая схема сдриснуть на запад с пособием.

splin2 05 октября 2018 | 20:05

snikkersnepper: О, сколько вам открытий чудных готовит группа Bellingcat!)))

beregov_net 05 октября 2018 | 20:16

snikkersnepper: Врёшь как Путин ) выслали из Голландии Алексея Моренеца
Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина
Алексей Валерьевич Минин 197

aleks50 Алексей Клубников 05 октября 2018 | 19:40

Это точно не он, вот уже и Захарова отповедь заранее выучила.

seryj_wolk 05 октября 2018 | 20:13

aleks50: Молодцы бриты! Выдают потихонечку дозированную информацию, и скаждым разом рфия выставляет себя на посмешище миру. Наблюдать трепыхания рфиков при этом весьма занятно. Как говорил покойный Задорнов о нынешнем положении рфиков: Ну, тупые!

lager23 05 октября 2018 | 19:41

Они играют с Володей, как кошка с мышкой, и затаскивают его в ловушку заранее зная истинные фамилии диверсантов, ведь в путрасии всё продаётся.

nestor199 05 октября 2018 | 20:07

lager23: Ну знают они истинные фамилии диверсантов. И чё? Где официальное заключение о смерти Литвиненко?.

ura_123 05 октября 2018 | 20:16

nestor199: В Великобритании,где же ещё? Или тебе должны были показать,прислав с нарочным?

nestor199 05 октября 2018 | 20:26

ura_123:В Великобритании? Вы в этом уверены?

curious69_ 05 октября 2018 | 19:42

Пропагандоны из телевизоров уже готовят схему отбрёхивания с мистером Х. Схема то прежняя " а вы докажите" а в Х можно поставить ... НАВЕРНЯКА уже знают . А вот у действительного мистера Х наверняка уже сердечные спазмы а может уже и недержание физиологических жидкостей.

seryj_wolk 05 октября 2018 | 20:15

curious69_: Хоть этот мистер, разумеется Х, но он к тому же еще и П.

piter_ug 05 октября 2018 | 19:45

Давайте уже поскорей называйте!
А то партнер засвеченного обижается и ревнует из-за обрушившейся на первого «славе».

grazschdanin 05 октября 2018 | 19:49

настоящее имя одного из обвиняемых
#
Обвиняемых?
Это когда его официально сделали обвиняемым? Визги сми про его виновность не предлагать.

idruker 05 октября 2018 | 19:53

grazschdanin: Тебе Британия устами Терезы Мей внятно проартикулировала, что эти два барбоса обвиняются в отравлении Скрипалей, и если будут такими глупцами оказаться за пределами РФ, то Британия предпримет меры, чтобы доставить их на свою территорию для проведения суда. Чего тебе, балбес, не хватает?

pit_heap 05 октября 2018 | 19:58

idruker: Еще бы Тереза Мэй внятно бы проартикулировала какие есть у нее доказательства кроме фото двух русских туристов.А то что она умеет внятно обвинять России во всем что угодно,в этом сомнений нет.

(комментарий скрыт)

idruker 05 октября 2018 | 20:04

pit_heap: Доказательства, дубина, предъявляется в СУДЕ. Слышал, олух? Тебе повторить? Сначала подозреваемым предъявляют обвинения, после чего они становятся обвиняемым, потом их приводят в суд, и только ПОТОМ доказывают обвинения. Ты этого не знал? Тогда какого хрена выступаешь на взрослом форуме, а не в детской песочнице?

nestor199 05 октября 2018 | 20:13

idruker: Дубина ........ . Чтобы предъявить обвинение, надо собрать доказательства, на основании собранных следствием доказательств определяется круг подозреваемых и устанавливается обвиняемый. Кто предъявил Петрову с Васечкиным обвинение?

grazschdanin 05 октября 2018 | 20:42

idruker: Доказательства, дубина, предъявляется в СУДЕ. Слышал, олух? Тебе повторить? Сначала подозреваемым предъявляют обвинения, после чего они становятся обвиняемым, потом их приводят в суд, и только ПОТОМ доказывают обвинения.
#
А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее: когда петрову/васечкину было предъявлено официальное обвинение от следствия? В чем их обвинили? Когда следователи признали их подозреваемыми и как был зафиксирован в деле этот их новый статус?

chnch 05 октября 2018 | 20:06

pit_heap:Попка отвиляний не болит ещё? Берёшь, для начала бросаешь врать, как сивый мерин про две фотографии, начинаешь читать доклад. Поумнеешь, отмазки новые придумаешь, может с тобой и умные люди поговорят.

nestor199 05 октября 2018 | 20:09

idruker: Тереза мей?
Великобритания кому-нибудь официальное обвинение предъявила?

idruker 05 октября 2018 | 20:15

nestor199: Пшел вон

grazschdanin 05 октября 2018 | 20:09

idruker: Тебе Британия устами Терезы Мей
#
Мей - дура, она даже заявила в парламенте, что «Россия тренировала своих агентов наносить нервно-паралитические вещества на ручки на протяжении всех 2000-х годов — настолько заранее готовились к операции в Солсбери.»
Кроме того, я не верю политикам. Они лгут. И лгут даже положа руку на Библию, как Клинтон. Вы не балбес, вы можете верить всему, что говорят политики. А я верю фактам: кто там ведет расследование ведет? Скотланд-Ярд? Ну так покажите решение следователей Сколанд-Ярда о признании конкретного человека - подозреваемым по такому то делу.

idruker 05 октября 2018 | 20:14

grazschdanin: Эта частная белиберда какое отношение имеет к обвинению, которое озвучила премьер министр Британии? Ты просил официального обвинение, которое нет СМИ? Ты его получил от высшего британского официального лица. Так чего тебе еще не хватает?

grazschdanin 05 октября 2018 | 20:38

idruker: Так чего тебе еще не хватает?
#
Мне не хватает в этом деле элементарной порядочности англичан. Если следствие не признавало петрова/васечкина подозреваемым/обвиняемым/свидетелем, то ярлыки от всех других являются обыкновенной ложью. И чем выше статус вруна, тем ниже уровень морали в Англии.

idruker 05 октября 2018 | 20:49

grazschdanin: А, понятно. В таком случае тебе следует вернуться в детство и начинать с самых азов. И тогда может быть к смерти достигнешгь совершенства чтобы постичь элементарную премудрость, что если в демократическом государстве высший избранный чиновник посмеет присваивать себе полномочия следственных органов и ложно озвучивать их позицию , то такого премьера собственный парламент сожрет с потрохами и отправит в политическое и историческое небытие.

Тереза Мей - официальный представитель Британии, и какого бы ты дурацкого мнения не придферживался об ее умственных способностях, ее слова - это официальная позивия страны и в данном случае Скотланд Ярда.

Иди учи азбуку, двоечник.

ura_123 05 октября 2018 | 20:18

grazschdanin: Кто ты такой что бы тебе следователи совершенно другого государства что либо показывали???

grazschdanin 05 октября 2018 | 20:33

ura_123: Я - читатель данной статьи. В ней написана ложь. Я этим возмущен.
Вас что то не устраивает?

aallttoo 05 октября 2018 | 20:39

grazschdanin: А где ваши доказательства про ложь в статье? Немедленно предъявите ваши доказательства!

nestor199 05 октября 2018 | 20:35

ura_123: Да показывать и не надо. Просто уполномоченные на то органы власти Соединенного Королевства никому официальных обвинений не предъявили. Наверное некому?

ser_gey_love_roff 05 октября 2018 | 19:51

А смысл? Им и так уже свои устроили общественную порку в виде интерью,, а дальнейшее описано в одной из книг Суворова(Резуна).

vilingrad 05 октября 2018 | 19:51

Сидоров

sam2018 05 октября 2018 | 19:53

Зачем объявлять настоящее имя того, о ком давно все знают британские спецслужбы ?
А если не поведет?

alex_melnikov Алексей Мельников 05 октября 2018 | 20:11

Ну, Чепига, и твой партнер спалился.

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