Частные клиенты Сбербанка в сентябре из-за угрозы санкций сняли с валютных счетов почти 2 миллиарда долларов и еще 70 миллиардов рублей с рублевых счетов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на финансовую отчетность банка.