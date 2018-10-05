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19:30, 05 октября 2018

Частные клиенты Сбербанка в сентябре из-за угрозы санкций сняли с валютных счетов почти 2 миллиарда долларов

Частные клиенты Сбербанка в сентябре из-за угрозы санкций сняли с валютных счетов почти 2 миллиарда долларов и еще 70 миллиардов рублей с рублевых счетов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на финансовую отчетность банка.

Комментарии

13

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bandera 05 октября 2018 | 19:36

Крым надо оплачивать а еще и мост и газ свет для ОРДЛО!

neburzhui2 05 октября 2018 | 19:42

Вот ОНА - истинно народная дедолларизация ! А теперь дорогие господа - товарищи на снятые деньги -
Ешь ананасы , рябчиков жуй...
:-)))))))))))))))

pit_heap 05 октября 2018 | 19:48

Датский Danske Bank в 2013 году с помощью так называемых зеркальных сделок способствовал выводу за рубеж около €8,5 млрд из России. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении служебную записку крупнейшего банка Дании.

Зеркальная сделка - это банковская операция, к которой зачастую прибегают для вывода активов за рубеж. Как отмечает издание, российские клиенты датского банка покупали ценные бумаги за рубли, а затем продавали их в иностранной валюте. Подобный механизм может быть связан с отмыванием денег, за что на банк может быть наложен штраф.

Согласно документу, Danske Bank в течение года заработал €10 млн на "зеркальных сделках", в ходе которых были задействованы российские государственные облигации, чтобы позволить клиентам совершать международные платежи "быстрее, дешевле и надежнее".

osj99 05 октября 2018 | 20:03

pit_heap: в стране православных железнодорожников и шпионских банкиров имеется неисчерпаемый кладезь мудрости в лице их отца и учителя

danko1 05 октября 2018 | 19:44

bandera: Только полные тупицы могут делать такие заявления, как Костин, сказавший о замене долларовых вкладов на рублёвые.
Последствия не заставили себя ждать.
И правильно делают, что снимают и рублевые вклады, помня, что стало с вкладами до 91 г.

neburzhui2 05 октября 2018 | 20:05

danko1:
И куда теперь "умники" будут деньги девать ? Опять телевизоров и холодильников накупят ?

lager23 05 октября 2018 | 19:36

Значит люди не верят Путену..

satttana_perrrrkele 05 октября 2018 | 19:53

lager23: те, которые верят этому проходимцу (а так же шойгам, гудковым и прочим ксюшадям) - денег с четов не снимали, т.к. накоплений не имеют.
/вот настолько дураки/

seryj_wolk 05 октября 2018 | 19:41

При выборе: патриотизьм или собственный карман, рфские патриотишки выбирают карман. Что и следовало доказать

neon001 05 октября 2018 | 19:47

seryj_wolk: они всегда его выбирали. кто в реале бьется в припадках, катается по полу от любви к вождю? естественно тот, кому хорошо перепадает. тем более сейчас, когда что-либо заработать в частном секторе уже проблематично.

satttana_perrrrkele 05 октября 2018 | 19:51

Что-то мне кажется, что не в ВТБ они переложили СВОИ деньги.
Мне немного проще (есть рабочая виза и европейские заказчики): В Латвии рекомендую банк Baltikums - счет в EUR, в Финляндии банк S-Pankki (сразу с конвертацией в USD), Модульбанк в РФ, дает очень хороший кэшбек при оплате бензина (у меня 10%, есть и больше, но там "тонкости").
Хотя... я не совсем понимаю про что там оне говорят, но Ехать надо!

mihvol_65 05 октября 2018 | 19:51

Похоже, что для не не самых трахнутых идиотов из 86 процентного запутинского быдлобольшинства, потихоньку начинает доходить, в какую ж..у ведет страну кремлевский быдлоподонок

sergo_25_26 05 октября 2018 | 19:54

И Крым и Донбасс и Сирия ждут зарплат и восстановления. Негоже русским людям жадничать. НАДАПАТЕРПЕТЬ.

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