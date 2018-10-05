В Санкт-Петербурге казаки пытаются сорвать лекцию благотворительного фонда «СПИД-центр» Антона Красовского
Незадолго до начала мероприятия в одной из кофеен в Адмиралтейском районе появились несколько казаков с дубинками, — рассказала «Эху Москвы» директор заведения Анна Самарина.
По сообщению корреспондента «Эха Москвы», в данный момент казаки присоединились к участникам мероприятия и слушают лекцию инфекциониста Московского областного центра по борьбе со СПИДом Николая Лапченкова.
Комментарии9
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vilingrad 05 октября 2018 | 19:10
Он полюбил Путина, так что ему ничего не страшно. А Путин полюбил Антошку?
alex_melnikov Алексей Мельников 05 октября 2018 | 19:10
С дубинками?
И где полиция? Где Золотов?
eternity88 05 октября 2018 | 19:15
alex_melnikov: Золотов у Кремля грудью накрывает очередной "заминированный автомобиль" - непросто ему после картошечки крымской с лучком и капустой "по ресторанным ценам" перед паханом обелиться, а казачки, понятное дело, перед "потомственным" православным казаком Бегловым гарцуют, внимание на себя обращать самый момент...
danko1 05 октября 2018 | 19:16
alex_melnikov: Этим ряженным согласовывать акции не надо.
Они свои для власти и на гос. обеспечении находятся, под защитой полицаев.
fadey_erei 05 октября 2018 | 19:22
danko1:
Если у тебя есть хотя бы одна дубинка - ты уже не импотент.....
Древнее казацкое правило.
ser_gey_love_roff 05 октября 2018 | 19:13
Казаки - это возрастные маргиналы на службе у бандитов при власти, узаконенные титушки, так сказать.
midnightblues 05 октября 2018 | 19:14
Трудно сказать,что бредовее
Рассуждения Красовского или быдло с плетками
Ребята-вы что,не знаете,как лечить этот плебс,изображающий казаков?/
Сделайте из них калек-и другие залезут под плинтус
Все вы идиоты чессслово
evial 05 октября 2018 | 19:14
Так они явились сорвать лекцию или ее послушать? Из текста новости можно сделать как первый вывод, так и второй. Насколько я знаю как инфекционист Лапченков профессионал высочайшего уровня, и выслушать (или хотя бы впоследствии прочитать) его доклад полезно всем.
eternity88 05 октября 2018 | 19:21
"...казаки присоединились к участникам мероприятия и слушают лекцию инфекциониста Московского областного центра по борьбе со СПИДом Николая Лапченкова..."
Помнят "ставропольское пленение" соплеменника за долги перед дагестанским джигитом... Видать, наказание за долги иногда и ЗППП с собой приносит, а с деньгами сейчас у казаков, как и у всей великой России, не ах - торчат банкирам да ростовщикам куда больше, чем зарабатывают, вот и готовятся к "нюансам"...