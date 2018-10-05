В Санкт-Петербурге казаки пытаются сорвать лекцию благотворительного фонда «СПИД-центр» Антона Красовского

Незадолго до начала мероприятия в одной из кофеен в Адмиралтейском районе появились несколько казаков с дубинками, — рассказала «Эху Москвы» директор заведения Анна Самарина.

По сообщению корреспондента «Эха Москвы», в данный момент казаки присоединились к участникам мероприятия и слушают лекцию инфекциониста Московского областного центра по борьбе со СПИДом Николая Лапченкова.