Масштабы протестов в Ингушетии растут

Сегодня к акции присоединились более 10-ти тысяч человек, — рассказал «Эху Москвы» корреспондент Би-би-си Илья Барабанов. По его словам, раньше митингующие выражали только недовольство соглашением о новой границе с Чечней, а теперь перешли к требованию об отставке главы республики. Сам Юнус-Бек Евкуров в интервью РБК сказал, что организаторам этих акций изначально не было никакого дела до ситуации с границей и взаимоотношений между народами.

По оценке Евкурова, на митинг вышли от 2,5 до 3-х тысяч человек.

Никто не собирался добиваться отставки главы Ингушетии, — считает историк Николай Сванидзе.

В Магасе два дня продолжается массовая акция протеста. Ее участники выступают против соглашения о границе с Чечней, предполагающего обмен территориями. Парламент ратифицировал этот документ. Позже некоторые депутаты заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы. Митингующие требуют провести новое заседание и вынести вопрос о границе на референдум.