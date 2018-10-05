Масштабы протестов в Ингушетии растут
Сегодня к акции присоединились более 10-ти тысяч человек, — рассказал «Эху Москвы» корреспондент Би-би-си Илья Барабанов. По его словам, раньше митингующие выражали только недовольство соглашением о новой границе с Чечней, а теперь перешли к требованию об отставке главы республики. Сам Юнус-Бек Евкуров в интервью РБК сказал, что организаторам этих акций изначально не было никакого дела до ситуации с границей и взаимоотношений между народами.
По оценке Евкурова, на митинг вышли от 2,5 до 3-х тысяч человек.
Никто не собирался добиваться отставки главы Ингушетии, — считает историк Николай Сванидзе.
В Магасе два дня продолжается массовая акция протеста. Ее участники выступают против соглашения о границе с Чечней, предполагающего обмен территориями. Парламент ратифицировал этот документ. Позже некоторые депутаты заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы. Митингующие требуют провести новое заседание и вынести вопрос о границе на референдум.
Комментарии6
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kryimzdick 05 октября 2018 | 19:07
Крымздинг отливается ответочкой. Люди всё понимают и всё помнят.
kottigr1 05 октября 2018 | 19:15
kryimzdick: Федералы под Рамзана копают.. Чужими руками..
polikarpich 05 октября 2018 | 19:24
kottigr1: Да, кстати, может, всё и так. АкадЭмик перестал устраивать центр? Зарвался?
Отвалит, всё-таки, рано или поздно вся эта Чечения из состава РФ.
bandera 05 октября 2018 | 19:20
Напали на Украину и получили Афганистан. Это на лет 10 и развал РФ. Все как в конце 80. Кадырова все равно убьют.
izleningrada 05 октября 2018 | 19:23
а нафига было двигать границу? Чечне земли не хватает или унизить соседей хотели?
doxerom 05 октября 2018 | 19:26
Это пиндосы подкупили маленький, но гордый народ.