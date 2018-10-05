Адвокат рассказал об угрозе смерти Олега Сенцова в результате необратимого ущерба здоровью, нанесенного голодовкой

Дмитрий Динзе в комментарии телеканалу «Настоящее время» назвал вынужденный выход режиссера из голодовки результатом давления со стороны ФСИН.

Сенцов в своем письме, опубликованном Динзе, отмечает, что представители тюремного ведомства намеревались кормить его принудительно. Юрист рассказал, что заявление о прекращении голодовки будет отдано руководству колонии завтра. Сам Сенцов сообщил, что в решении о завершении голодовки, продолжавшейся 145 дней, его мнения никто не учитывал. Во ФСИН ссылались на то, что он не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и грозящие опасности. Со слов самого заключенного, обещали применить насильственное кормление. По словам Дмитрия Динзе, украинец «не хотел быть «овощем», прикованным к кровати в реанимации», а также того, чтобы его накачали психотропными препаратами. Адвокат сообщил, что Сенцов подтвердил: у него стала распадаться печень, почти не функционируют почки, начались большие проблемы с желудком и кишечником. Сделанное УЗИ показало ишемию сердца. Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сказал, что насильственно кормить Сенцова никто не планировал, но подтвердил планы его перевода в больницу в случае выхода ситуации из-под контроля.

По словам Дмитрия Динзе, Сенцова ожидает диспансеризация и существует серьезная опасность, что выйти из голодовки ему не удастся.