Адвокат рассказал об угрозе смерти Олега Сенцова в результате необратимого ущерба здоровью, нанесенного голодовкой
Дмитрий Динзе в комментарии телеканалу «Настоящее время» назвал вынужденный выход режиссера из голодовки результатом давления со стороны ФСИН.
Сенцов в своем письме, опубликованном Динзе, отмечает, что представители тюремного ведомства намеревались кормить его принудительно. Юрист рассказал, что заявление о прекращении голодовки будет отдано руководству колонии завтра. Сам Сенцов сообщил, что в решении о завершении голодовки, продолжавшейся 145 дней, его мнения никто не учитывал. Во ФСИН ссылались на то, что он не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и грозящие опасности. Со слов самого заключенного, обещали применить насильственное кормление. По словам Дмитрия Динзе, украинец «не хотел быть «овощем», прикованным к кровати в реанимации», а также того, чтобы его накачали психотропными препаратами. Адвокат сообщил, что Сенцов подтвердил: у него стала распадаться печень, почти не функционируют почки, начались большие проблемы с желудком и кишечником. Сделанное УЗИ показало ишемию сердца. Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сказал, что насильственно кормить Сенцова никто не планировал, но подтвердил планы его перевода в больницу в случае выхода ситуации из-под контроля.
По словам Дмитрия Динзе, Сенцова ожидает диспансеризация и существует серьезная опасность, что выйти из голодовки ему не удастся.
Комментарии6
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nns33 05 октября 2018 | 19:11
Если необратимые процессы в органах,то прогноз плохой. Жалко человека. Но нельзя терять надежду.
novyyrusic 05 октября 2018 | 19:18
Заявлегние Сенцова.
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Всем, кому это еще интересно!
В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18.
145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…
Слава Украине!
Олег Сенцов
5.10.18
pit_heap 05 октября 2018 | 19:21
"необратимого ущерба здоровью"...
Точно также говорили когда голодовала Надия Савченко.Кстати где она ,почему ее судьбой правозащитники не интересуются?Она же голодает в Киеве.
kottigr1 05 октября 2018 | 19:20
nns33: Тяжело быть героем, запертым в клетку, где твоя жизнь не стоит ничего, где тебя в любой момент могут растереть в лагерную пыль. Сенцов вошел туда Свободным Человеком, могу лишь пожелать ему выйти оттуда самим-собой..
sam2018 05 октября 2018 | 19:14
Сенцов это герой не только Украины, но и России !
sg103 05 октября 2018 | 19:17
sam2018:
Ну украины то понятное дело. А в России извини, скаклолик, террористов не любят..
ЗЫ Адвокат в коновальском деле шарит? Как он определл, коли даже не видел эту мумию еще?