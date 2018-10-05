Минфин предлагает повысить минимальные цены на водку, коньяк и бренди
Так, в ведомстве считают, что минимальная цена водки должна вырасти до 215-ти за пол-литра (сейчас это 205 рублей). Минимальную стоимость коньяка предлагается увеличить на 17 рублей, бренди – на 14.
Комментарии21
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danko1 05 октября 2018 | 18:39
Минфин против Путина и ЕР выступает? Желает совсем их рейтинг обвалить?
Если и есть поддержка у Путина, то только у алкоголиков.
novyyrusic 05 октября 2018 | 18:52
danko1: А я не понимаю почем у только минимальные хотят повысить, надо и средние повысить, и максимальные.
А то минимальные повысят, а максимальные так и останутся максимальными,
Это несправедливо будет.
astet 05 октября 2018 | 19:08
novyyrusic: а я понимаю Минфин:
Путин собрался восстанавливать Сирию,
а на какие шиши?
Вот и трясёт где можно:
пенсионеров лишает пенсий,
повышает НДС, цены на бензин,
на водку...
Что на очереди?
Но ведь и Путина можно понять:
не российскую же экономику ему поднимать,
если он ненавидит Россию и россиян?!!
lager23 05 октября 2018 | 19:26
astet: Что на очереди?
Но ведь и Путина можно понять:
не российскую же экономику ему поднимать,
если он ненавидит Россию и россиян?!!
//////
Это не так, просто у старика Кабаева пароноидное расстройство, по мнению Ганнушкина П. Б. люди данного типа возбудимы, большую часть времени находятся в повышенном настроении, редко устают.
Агрессия параноика действует по принципу «выживает сильнейший», выполняя защитную функцию....
sborisych 05 октября 2018 | 19:25
novyyrusic:
Так мало того- только что что в новости по телеящику мелькнуло, этот же Минфин предложил сегодня разрешить торговать спиртным на заправках. Ну тока с закрытых ширмочками витрин. Провокаторы, или идиоты?
ura_123 05 октября 2018 | 18:40
Скребут по сусекам,портяноиды не поймут хозяина)))
vedma2017 05 октября 2018 | 18:54
ura_123:
Любопытно, на какую новую хотелку фюрера деньги собирают.
ura_123 05 октября 2018 | 19:04
vedma2017: Да всё те же майские хотелки)))
andy66 05 октября 2018 | 18:43
Ну, здравствуй, повальное самогоноварение...
Все идет по канонам СССР )))
lager23 05 октября 2018 | 19:08
andy66:
- Пиво хорошее?
- Не знаю, я пока пену пью!
aleks31m 05 октября 2018 | 18:46
Да кто ее сейчас пьет? Маргиналы давно на суррогаты и прочие боярошники перешли, простой народ давно самогонные аппараты расчехлил, а богатенькие чеб не пили плана не сделают. Посмотрите в магазинах у водочных витрин ажиотажа не наблюдается!
ramun 05 октября 2018 | 18:49
И это во время таких радостных пенсионных реформ.
Это же праздновать дороже будет стоить!
Вожак такого не допустит!И прославлен будет!
И так те реформы приживутся как родные.
don_ballon 05 октября 2018 | 18:49
С водкой понятно. Но ведь коньяк в России не производится, это монопольный бренд. Что в минфине считают за бренди, вообще непонятно. Если тот чимергес, что стоит под маркой "коньяк" в магазинах за 400 рублей, то лучше бы его совсем запретили. Боярышник вкуснее и безопаснее.
Ну не коньяк же из Франции по цене в полтинник евро и выше они собираются удорожить на аж 23 евроцента?
satttana_perrrrkele 05 октября 2018 | 19:21
don_ballon: "бренди" это переходное состояние, так-сказать "молодой/недозревший коньяк". Ценность хорошего бренди в том, что он не перехотит в коньяк, при выдержке более 3-х лет. История потребления бренди чем-то схожа с вином Божеле: гадость, быстро прокисает но.... дешево+реХлама. Впрочем, лично мне бренди нравится, хотя это субстракт, который не смог вызреть за 3 года
sasass 05 октября 2018 | 18:55
Экономикой надо заниматься дуралеям , а не вертеться вокруг бутылки водки в году по несколько раз...
vic12 05 октября 2018 | 19:06
sasass: А умеют? Что-то сомнительно.
askol2016 05 октября 2018 | 18:55
Чтобы сократить количество людей, претендующих на пенсию, государству, наоборот, надо снижать цену на водку. Тогда пенсии и не придется никому выплачивать
lager23 05 октября 2018 | 19:20
askol2016: Чтобы сократить количество людей, претендующих на пенсию...
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кремляди попытаются решить эту задачу метилом..
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 18:58
Мне конечно параллельно это подорожание так как не употребляю, но сдается это не борьба за наше здоровье а просто очередные потуги вытянуть деньжат из карманов граждан.
kryimzdick 05 октября 2018 | 19:00
Великие экономисты
vilingrad 05 октября 2018 | 19:14
Что-то не так блестяще в закромах, как некоторые экономисты считают. Обнесли закрома, как обычно:(