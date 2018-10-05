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18:30, 05 октября 2018

Адвокат: У Олега Сенцова начались необратимые изменения в организме, он может не выйти из голодовки и умереть

У Олега Сенцова начались необратимые изменения в организме, он может не выйти из голодовки и умереть, — сказал адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе в интервью телеканалу «Настоящее время». Он рассказал, что Сенцов не хотел прекращать голодовку, но вынужден это сделать с завтрашнего дня. По словам Динзе, сотрудники ФСИН дали его подзащитному срок до конца недели и сообщили, что если он не прекратит голодовку, то будет прикован к кровати и его станут принудительно кормить через трубку. Это было постоянное давление со стороны сотрудников колонии, психологов, психиатров, — добавил адвокат.

Сегодня вечером Динзе передал журналистам заявление, написанное Сенцовым, в котором сам осужденный сообщает, что в субботу прекращает голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

Украинский режиссер, обвиненный в подготовке терактов в Крыму, держал голодовку в российской колонии с середины мая.
Между тем, во ФСИН по-прежнему настаивают, что Сенцов уже начал принимать пищу, там также уверяют, что не собирались его принудительно кормить, — пишет сайт «Медиазона».

Комментарии

26

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banyi4 05 октября 2018 | 18:35

Необратимые изменения у него в организме начались много раньше, когда он кастрюлю на черепушку одел))))

kotbajune 05 октября 2018 | 18:36

Адвокат: У Олега Сенцова начались необратимые изменения в организме, он может не выйти из голодовки и умереть..."

А, таки он угрожал не своей смертью, а тем, что похудеет....

и для хохла это много

kotbajune 05 октября 2018 | 18:38

Вот таки пример Хероической славы Украины

Слава Хероям!!!

pattrick 05 октября 2018 | 18:42

Адвокат: У Олега Сенцова начались необратимые изменения в организме, он может не выйти из голодовки и умереть...

Беременность? Его пёрли в очко?

polikarpich 05 октября 2018 | 19:14

pattrick: Ну ты ж не забеременел? Или предохранялся?

danko1 05 октября 2018 | 18:45

kotbajune: Какие же мрази портянки, человеконенавистники с фашистской идеологией.
Но только такие мерзавцы и поддерживают воровскую власть, уничтожающую Россию.
А выйти из голодовки в самом деле сложно.
Марченко, голодавший за то, чтобы освободили всех политзаключенных, вышел из голодовки, но умер.
Тогда освободили всех политзаключенных, но питерский бандит вернул их в многократно превышающем количестве, чем было в СССР в 80-е г.г.
Сил и здоровья Сенцову. И скорейшего освобождения после отмены сфальсифицированного приговора по решению ЕСПЧ.

minerr 05 октября 2018 | 18:50

danko1: Ты там никакого членовредительства себе не нанесла пока писала этот комментарий? Компьютер тоже не пострадал? Ты успокоительного попей в любом случае, да сходи воздухом свежим подыши, авось и портянки с врагами народа перестанут тебе мерещится.

polikarpich 05 октября 2018 | 18:58

danko1: Вы напрасно всё это пытаетесь до них донести. У них необратимые изменения в мозгу произошли уже давно, возможно ещё на стадии эмбриона.

"Гляди,вон жертва алкоголя,лопатки приросли к ногам.
Его папаня,дядя Коля,вертелся,хмырь, по кабакам.
Его маманя,тётя Мотя,жрала безудержно вино.
И вот в роддоме что напротив у них родилося ОНО"

Ушлёпку никогда не получится доказать, что он ушлёпок.

danko1 05 октября 2018 | 19:02

polikarpich: Некоторые стали людьми, прекратив работать портянками.
Один даже покаянное письмо на сайте написал, извиняясь за то хамство, что пока работал портянкой писал.
Но несколько лет назад попадались и портянки, которые по теме писали, а не только полный бред и хамство.
Сейчас остались полные дебилы и набирают новых таких же.
До этих не достучишься. Им правда не нужна.

minerr 05 октября 2018 | 19:07

danko1: Некоторые стали людьми
---------
Т.е. остальные остались недочеловеками? Нацизмом на старости лет увлеклась похоже?

polikarpich 05 октября 2018 | 19:12

danko1: Правильно, все те, кто искренне заблуждался и способен мыслить самостоятельно, а не загаживать себе мозги агитпроповской мурой, без разницы, геббельсовской или путинской, в конце-концов придут в себя.
А эти из комы не выйдут никогда, надежды нет.
Стоит только почитать их комменты. Сплошное хамство, гомосятина и угрозы.
Эти "жертвы алкоголя" других отношений не видели и не знают, кроме как "иметь" друг друга в разных позициях.

stanislav1975 05 октября 2018 | 19:01

danko1: Абсолютная мразота. Даже если Сенцов умрет, они с радостью будут плевать ему в могилу. Нелюди - ядерный электрота режима.

evial 05 октября 2018 | 19:09

stanislav1975: Никто ни на чью молилу плевать не собирается вообще. Напомню тебе, что даже могила Новодворской стоит нетронутой и осквернять ее никто не собирается. Хватит озвучивать нездоровые фантазии, смешно и глупо выглядишь

dictvena 05 октября 2018 | 18:39

banyi4: А ты, баня, хрипун и шмок липучий. Потерянный ты. Тебе пути к нормальным людям нет.

xoxlokost 05 октября 2018 | 18:54

dictvena: Нахер вас, таких " нормальных " ! По зонам вам дохнуть самое то !

ixy10 05 октября 2018 | 18:36

Да какжыш такта? олежа? ходор уже три вагона маек и плакатов проплатил, с посмертной надписью СенцOFF, а ты подводишь...

dictvena 05 октября 2018 | 18:37

Очень хорошо! Не надо погибать таким людям!

minerr 05 октября 2018 | 18:53

dictvena: Это у тебя сохранилась методичка времен, когда Надюша прерывала свои нескончаемые голодовки? Кстати, как там она, ты за нее все так же переживаешь?

(комментарий скрыт)

sam2018 05 октября 2018 | 18:37

Придет время и Сенцову в центре Москвы поставят памятник, к подножью которого благодарные россияне будут нести живые цветы !

evial 05 октября 2018 | 18:55

sam2018:
не стоит так откровенно цитировать выписки из вашего анамнеза, посвященные навеянными курением сомнительных смесей галлюцинациям. Ваша история болезни никому неинтересна

minerr 05 октября 2018 | 18:56

sam2018: Памятник то за что? За то что хотел устроить теракт в Крыму, да провалился, за то что назло чекистам хотел умереть от голода, да силы воли не хватило?

alex_d 05 октября 2018 | 19:08

sam2018: в принципе, отдельные "россияне" и сейчас готовы нести. в семье не без урода...

abu_vgrobu 05 октября 2018 | 18:47

Ржунимагу.. Клоуны. Ужимки с полугодовой "голодовкой" для всех уже стали явно смешны, а ведь так не хочется такой повод для ежедневного визга с обсасываньем "голодовки" терять

fresh_breeze 05 октября 2018 | 18:50

"По словам Динзе, сотрудники ФСИН дали его подзащитному срок до конца недели и сообщили, что если он не прекратит голодовку, то будет прикован к кровати и его станут принудительно кормить через трубку. "
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Не гони дуру, Дензнак или как там тебя. Твой подзащитный на последнем фото не выглядел усохшим с голодухи, даже рёбер не проступало, поэтому не было никаких причин кормить его принудительно, если его тушка и так получала всё необходимое для жизнедеятельности.

А вот то, что ваше псевдоправозащитное кодло обмануло его, наобещав, что "всё прогрессивное человечество" добьётся его освобождения, так это больше похоже на правду. Он, поди, с вашей подсказки и прошение не писал, надеясь выйти режиссёром, а не помилованным террористом.

stoik68 05 октября 2018 | 18:54

Героям- слава!

mexxanikk 05 октября 2018 | 19:24

Не знаю, не знаю, герою Украины Надежде Савченко голодовки так хорошо помогали: после последней голодовки она в проем уже с трудом проходила.
А с этим свидомым что не так? Не тянет он на героя Украины, слабак...

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