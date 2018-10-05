Адвокат: У Олега Сенцова начались необратимые изменения в организме, он может не выйти из голодовки и умереть..."

У Олега Сенцова начались необратимые изменения в организме, он может не выйти из голодовки и умереть, — сказал адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе в интервью телеканалу «Настоящее время». Он рассказал, что Сенцов не хотел прекращать голодовку, но вынужден это сделать с завтрашнего дня. По словам Динзе, сотрудники ФСИН дали его подзащитному срок до конца недели и сообщили, что если он не прекратит голодовку, то будет прикован к кровати и его станут принудительно кормить через трубку. Это было постоянное давление со стороны сотрудников колонии, психологов, психиатров, — добавил адвокат.

Сегодня вечером Динзе передал журналистам заявление, написанное Сенцовым, в котором сам осужденный сообщает, что в субботу прекращает голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

Украинский режиссер, обвиненный в подготовке терактов в Крыму, держал голодовку в российской колонии с середины мая.

Между тем, во ФСИН по-прежнему настаивают, что Сенцов уже начал принимать пищу, там также уверяют, что не собирались его принудительно кормить, — пишет сайт «Медиазона».