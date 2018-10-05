Сексуальный скандал, фигурантом которого стал Роналду, затронул не только футбольную составляющую его карьеры

Сексуальный скандал, фигурантом которого стал португальский нападающий Криштиану Роналду, затронул не только футбольную составляющую его карьеры.

Компании, которые сотрудничают с футболистом, выступили с осторожными заявлениями, поспешив оградить свою репутацию. Производитель компьютерной игры ФИФА EA Sport официально заявил, что его послы, а Роналду изображен на обложке кассеты, должны соответствовать ценностями фирмы. Компания Найк была мягче в формулировках, но их смысл ничем не отличался от вышесказанного. Если Роналду не удастся доказать свою непричастность к скандалу, отношения с ним без сомнения разорвут. Его клуб Ювентус, напротив, заступился за свое приобретение этого лета. По месту работы футболисту продолжают доверять, но не на бирже. Акции Старой синьоры упали на пять процентов. Впрочем, когда Криштиану переезжал в Италию, они подскочили на 50 с лишним, так что клуб остался в выигрыше. Подуть на воду решили и в Федерации футбола Португалии. Тренерам национальной сборной посоветовали не приглашать Роналду на ближайшие матчи, вплоть до выяснения. Так что в Лиге наций на следующей неделе он не сыграет. Напомню, что американка Кэтрин Майолрга уверяет, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году. Сам футболист это отрицает, хотя при этом подтверждает, что его юристы заплатили Майорге 375 тысяч евро за молчание.

Криштиану Роналду 5 раз награждался Золотым мячом – наградой лучшему футболисту мира. Он чемпион Европы в составе сборной Португалии и многократный победитель Лиги Чемпионов.