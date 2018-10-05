Стивен Сигал ушел из прямого эфира ВВС, когда его попросили прокомментировать обвинения в домогательствах
Актер и режиссер Стивен Сигал ушел из прямого эфира ВВС, когда во время интервью его попросили прокомментировать обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом, в частности, рассказали многие актрисы и бывшие ассистентки Сигала. Сам актер отвергает все обвинения и отказывается давать комментарий прессе на этот счет.
Комментарии1
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novyyrusic 05 октября 2018 | 19:15
Стивен Сигал ушел из прямого эфира ВВС,
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И правильно сделал. Он теперь русский, а русские не сдаются.