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18:27, 05 октября 2018

Глава Интерпола предположительно задержан в Китае

Родные не могут найти его с прошлой недели.

Заявление о пропаже во французскую полицию написала жена Мэна Хунвэя. В субботу глава международной организации, в прошлом замминистра общественной безопасности Китая, вылетел на родину и пропал. Близкие до сих пор не могут с ним связаться и не знают о его местонахождении.

По данным французской газеты «Monde», высокопоставленного функционера сейчас держат под стражей в Пекине. Задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах. Как утверждает South China Morning Post, Хунвэя доставили на допрос сразу после приземления. Неясно, какие обвинения ему предъявляют.

Работа Интерпола не будет парализована, поскольку каждодневными вопросами занимается генсек организации. Хунвэй руководит исполнительным комитетом, который дает указания и рекомендации. Пост президента Хунвэй занял два года назад. У него более 40 лет опыта в уголовном праве и охране правопорядка, в частности, в делах о наркоторговле, контртерроризме и пограничном контроле, напоминает BBC.

Правозащитное сообщество называло назначение Хунвэя тревожным звонком. Китай многие годы использует Интерпол для задержания за рубежом диссидентов и беженцев, приводит комментарий Amnesty International Газета.ру.

Пекин задержание Хунвэя не комментировал. В Интерполе говорят, что исчезновение главы организации – это дело властей Франции и Китая.

Комментарии

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fresh_breeze 05 октября 2018 | 19:01

"Работа Интерпола не будет парализована"
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Да какая там работа, сплошная политическая конъюнктура, судя по игнору российских запросов на задержание.

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