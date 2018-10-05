Лауреатами Нобелевской премии мира этого года стали врач из Конго Денис Муквеге и Надя Мурад из Ирака за борьбу с сексуальным насилием во время войн и вооруженных конфликтов. Об этом объявил Нобелевский комитет. Надя Мурад стала одной из примерно 3 тысяч девушек-езидок, которые находились в сексуальном рабстве у боевиков террористической организации Исламское государство. Эта организация запрещена во многих странах, в том числе и в России.

Денис Муквеге оказал помощь тысячам женщин, которые пережили сексуальное насилие во время вооруженных конфликтов в Демократической республике Конго.