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18:26, 05 октября 2018

Лауреатами Нобелевской премии мира этого года стали врач из Конго Денис Муквеге и Надя Мурад из Ирака

Лауреатами Нобелевской премии мира этого года стали врач из Конго Денис Муквеге и Надя Мурад из Ирака за борьбу с сексуальным насилием во время войн и вооруженных конфликтов. Об этом объявил Нобелевский комитет. Надя Мурад стала одной из примерно 3 тысяч девушек-езидок, которые находились в сексуальном рабстве у боевиков террористической организации Исламское государство. Эта организация запрещена во многих странах, в том числе и в России.
Денис Муквеге оказал помощь тысячам женщин, которые пережили сексуальное насилие во время вооруженных конфликтов в Демократической республике Конго.

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