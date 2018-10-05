Во Франции сегодня прощались с Шарлем Азнавуром

Общенациональная церемония прошла во дворе парижского Дома инвалидов, где по традиции страна провожает в последний путь великих людей нации.

В сегодняшней церемонии участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Эдуар Филипп, глава кабинета министров Армении Никол Пашинян. Бывшие руководители Франции, политики, дипломаты, деятели культуры и искусства, знаменитости из мира музыки – Мирей Матье, Николя Саркози. Военнослужащие внесли во двор накрытый флагом Пятой республики гроб, венок в цветах флага Армении. Первым выступил Пашинян, который назвал Азнавура, человеком, который вознес имя Армении на вершину мира. Эмманюэль Макрон говорил о шансонье, как о символе Франции. Макрон назвал Азнавура беспримерным послом французского языка.

Произнеся свою траурную речь, президент Франции подошел для прощания к гробу певца, и после минуты молчания прозвучали звуки «Марсельезы». Мелодия плавно перешла в армянскую композицию, исполненную на дудуке. Затем под звуки рояля собравшиеся на площади спели одну из песен поэта и исполнителя.

Вслед за мелодией «Уведи меня на край света», которой певец всегда завершал свои концерты, в почетном дворе французского Дома инвалидов раздались овации.

Азнавур умер в возрасте 94 лет в ночь на 1 октября у себя дома на юге Франции. Похороны певца пройдут завтра в имении Азнавура, в присутствии узкого круга близких ему людей. Там покоятся родители и сын шансонье.