Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос будет вызвана в МИД России, — сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Накануне власти Нидерландов объявили, что служба военной разведки и безопасности королевства предотвратила хакерскую атаку со стороны России на Организацию по запрещению химического оружия. По версии голландской стороны, к атаке причастны 4 россиян – это сотрудники ГРУ. По мнению Великобритании, подозреваемые пытались повлиять на расследование о применении вещества Новичок в Солсбери. Кроме того, они пытались получить доступ к данным, касающимся расследования крушения малазийского Боинга. Он был сбит на востоке Украины в 2014-ом году.

В Кремле неоднократно отрицали причастность России к различным атакам. В МИДе обвинения называют «шпиономанией».

Сегодня же спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала обвинения ложью и фейком. Как будто специальная фабрика создана по пошиву провокации белыми нитками, — добавила Матвиенко.

Скандал с российскими разведчиками превращает Россию в страну-изгоя, — считает журналист Олег Кашин.

Новым обвинениям в адрес Москвы посвящены сегодняшние публикации во многих зарубежных СМИ.

Основной тон публикаций -— негодование. Британская The Times называет поведение и реакцию Москвы «Медвежьей наглостью». При этом, издание полагает, что страны специально выступили совместно, чтобы показать миру, что затевает ГРУ и сообщить, что старые правила сверхсекретности больше не действуют и хакерские атаки российских агентов будут предаваться огласке и высмеиваться. Правда, газета не исключает, что Москва, скорее всего, изменит тактику и повторит свои попытки. «Очередной позорный провал ГРУ не только унизителен для Владимира Путина, он может и подорвать его власть, свидетельствуя о том, что «король на самом деле -— голый». К.ц. Издание предполагает, что хозяин Кремля будет в ярости. Но, как пишет The Independent, — это не значит, что Владимир Путин станет меньше доверять ГРУ: «Фактически, Запад объявил войну российской разведке. Но не стоит ожидать, что Москва придержит своих шпионов. Ведь любая критика -— это признание поражения». По мнению издания, Кремль преследовал своими кибератаками три цели: демонстрировал мощь и опыт россиян, стремился способствовать своим интересам в обороне и политике, проверял на прочность оборону, решимость и единство Запада. ГРУ — любимый бойцовый пёс Путина, который больше не заинтересован в игре по правилам. Но у всего есть свои оборотные стороны: «успех этого нахального подхода вызвал вражду между спецслужбами. По одной версии, министр обороны Сергей Шойгу не ладит с ФСБ. По другой, СВР важничает перед ГРУ и завуалированно критикует его за «непрофессионализм». «Москва» лишь довольствуется контр-обвинениями в шпиономании и иронизирует — пишет французская Liberation — перевод по сайту Inopressa.ru. «Киберпреступники в Кремле» — так озаглавлена статья в The Wall Street Journal. Газета замечает: «Правительства правильно делают, предавая все это огласке, вопреки традиционному и частенько оправданному нежеланию проливать слишком большой свет на деятельность контрразведки. Путина невозможно пристыдить, но разоблачить — возможно», — заключает издание. Мало толку в том, чтобы постоянно валить все на Россию, полагает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung . «Запад должен в первую очередь побеспокоиться о том, как укрепить в этой сфере свою оборону. НАТО уже осознало эту необходимость»