Россия и Индия подписали контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С400 «Триумф»
По словам помощника президента Юрия Ушакова, сумма сделки превышает 5 миллиардов долларов. По данным индийской прессы, Индия заплатит авансом 15% от суммы контракта, остальная часть будет связана со сроками поставок. Первый комплекс будет поставлен в течение двух лет после заключения договора.
Власти Индии не испугались США, которые угрожают санкциями, если сделка будет заключена, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, соглашение по поставкам ВМС Индии четырех российских фрегатов пока не подписана.
Индия просит Россию помочь в подготовке трех астронавтов. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Сегодня в Дели президент России и премьер-министр Индии подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере. Индия хочет отправить пилотируемую миссию в космос не позднее 2022-ого года.
Комментарии5
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sg103 05 октября 2018 | 18:31
И клали индусы и на ваших хозяев, гомячки, и на их санкции.. Чо за хрень, а? Никто не уважает америку, не боятся даже. Вы то сами хоть боитесь, а, холуи дешевые? )))
fresh_breeze 05 октября 2018 | 18:33
"Власти Индии не испугались США, которые угрожают санкциями, если сделка будет заключена"
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Закат американской гегемонии, за последние четверть века надоевшей многим до чёртиков.
Россия, Турция, Индия, КНДР... дальше их таких, кладущих на вашингтонские пугалки с прибором, будет становиться больше.
Заигрались звёздно-полосатые, утратили чувство реальности, возомнили себя неким высшим существом, сотворившим этот мир и поэтому имеющим право диктовать ему свою волю.
evial 05 октября 2018 | 18:57
fresh_breeze: Добавьте еще Бразилию и ЮАР кстати.
fadey_erei 05 октября 2018 | 19:10
fresh_breeze: sg103:
Ну вообщето седня и для вас, голубки лохматые, есть хорошие новости:
Сибирский госуниверситет науки и технологий имени Решетнева изучил состав популярной лапши "Доширак" и пришел к выводу, что продукт незаслуженно считают вредным для здоровья./ (с) Российская Газета.
Возрадуйтесь, господа слопатыеды ..........))
fadey_erei 05 октября 2018 | 19:12
fadey_erei:
Ах да, простите - запамятовал добавить - "Доширак" готовится быстро, но радость будет недолгой............)