Россия и Индия подписали контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С400 «Триумф»

По словам помощника президента Юрия Ушакова, сумма сделки превышает 5 миллиардов долларов. По данным индийской прессы, Индия заплатит авансом 15% от суммы контракта, остальная часть будет связана со сроками поставок. Первый комплекс будет поставлен в течение двух лет после заключения договора.

Власти Индии не испугались США, которые угрожают санкциями, если сделка будет заключена, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, соглашение по поставкам ВМС Индии четырех российских фрегатов пока не подписана.

Индия просит Россию помочь в подготовке трех астронавтов. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Сегодня в Дели президент России и премьер-министр Индии подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере. Индия хочет отправить пилотируемую миссию в космос не позднее 2022-ого года.