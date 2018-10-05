В Подмосковье сегодня разбился военный самолет

Оба пилота успели катапультироваться.

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Коломенском районе Московской области. Летчики выполняли учебно-тренировочный полет. Находясь на высоте 400 метров от земли, они потеряли управление, и, чтобы избежать жертв, направили истребитель в сторону от жилых домов. Пилотам пришлось катапультироваться. Один из них приземлился благополучно, другой получил травму спины – у него сломан один из позвонков, что могло стать следствием перегрузки при катапультировании. Сейчас он находится в реанимации города Жуковский, но его жизни ничто не угрожает, сообщил агентству ТАСС источник в медицинских кругах.

Крушение не привело к разрушениям на земле – истребитель разбился в лесистой местности в отдалении от населенных пунктов. Место падения сняли очевидцы, на одной из видеозаписей видно, как догорают обломки самолета, на другой — прибывшую к месту крушения спецтехнику. По одной из версий, авария могла произойти из-за возгорания в одном из двигателей, об этом агентству ТАСС рассказал источник в Летно-исследовательском институте имени Громова, которому и принадлежит самолет. Обстоятельства произошедшего будет выяснять комиссия Объединенной авиастроительной корпорации. Там сообщили, что Миг-29 был произведен в начале 90-х, но его летный ресурс не превышен, а все регламентные работы проводились вовремя.

К месту падения истребителя направлена оперативно-следственная группа.

По данным агентства ТАСС, за последние 10 лет произошло 11 несчастных случаев с самолетами МиГ-29, которые привели к гибели семи человек.