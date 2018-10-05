В Подмосковье сегодня разбился военный самолет
Оба пилота успели катапультироваться.
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Коломенском районе Московской области. Летчики выполняли учебно-тренировочный полет. Находясь на высоте 400 метров от земли, они потеряли управление, и, чтобы избежать жертв, направили истребитель в сторону от жилых домов. Пилотам пришлось катапультироваться. Один из них приземлился благополучно, другой получил травму спины – у него сломан один из позвонков, что могло стать следствием перегрузки при катапультировании. Сейчас он находится в реанимации города Жуковский, но его жизни ничто не угрожает, сообщил агентству ТАСС источник в медицинских кругах.
Крушение не привело к разрушениям на земле – истребитель разбился в лесистой местности в отдалении от населенных пунктов. Место падения сняли очевидцы, на одной из видеозаписей видно, как догорают обломки самолета, на другой — прибывшую к месту крушения спецтехнику. По одной из версий, авария могла произойти из-за возгорания в одном из двигателей, об этом агентству ТАСС рассказал источник в Летно-исследовательском институте имени Громова, которому и принадлежит самолет. Обстоятельства произошедшего будет выяснять комиссия Объединенной авиастроительной корпорации. Там сообщили, что Миг-29 был произведен в начале 90-х, но его летный ресурс не превышен, а все регламентные работы проводились вовремя.
К месту падения истребителя направлена оперативно-следственная группа.
По данным агентства ТАСС, за последние 10 лет произошло 11 несчастных случаев с самолетами МиГ-29, которые привели к гибели семи человек.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
novyyrusic 05 октября 2018 | 18:27
Что несут новостники они и сами не понимают.
Это хорошо, что не было жертв, но зачем самим себе противоречить?
---
"чтобы избежать жертв, направили истребитель в сторону от жилых домов" ... которых в данном районе нет вообще, так. как .... " истребитель разбился в лесистой местности в отдалении от населенных пунктов".
А вообще самолет хороший. Бьются только один за одним.
По данным агентства ТАСС, за последние 10 лет произошло 11 несчастных случаев с самолетами МиГ-29, которые привели к гибели семи человек.
kottigr1 05 октября 2018 | 18:27
МО РФ уже выступило с гневным обращением к Израилю ?
opponent70 05 октября 2018 | 18:51
kottigr1: Сначала с-400 в Сирию притащат, а потом будут вопить, что во всём евреи виноваты.