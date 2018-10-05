Верховный суд Хакасии отклонил иск кандидата от КПРФ на пост главы республики Валентина Коновалова
Он требовал признать незаконным решение избиркома об отмене второго тура выборов 7 октября, — сообщает Интерфакс. Сам кандидат на заседании не присутствовал, был его представитель.
Второй тур губернаторских выборов Хакасии назначен на 21 октября.
Кремль определился с базовым сценарием второго тура выборов в Хакасии, — пишет РБК. Как ожидается, с выборов снимется кандидат от партии Роста и единственным участником останется представитель КПРФ. Кремлю нужно, чтобы коммунист не набрал 50% голосов, необходимых для победы, — пишет газета. По мнению экспертов, добиться того, чтобы кандидат от компартии не набрал нужного количества голосов, практически невозможно.
Комментарии2
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ignachio 05 октября 2018 | 19:07
Почему невозможно? Надо поставить ментов на входе каждого избирательного участка и пропускать только членов Единой России .
murad_manapov 05 октября 2018 | 19:26
эллочка сказала: в морг! значит в морг...