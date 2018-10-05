Верховный суд Хакасии отклонил иск кандидата от КПРФ на пост главы республики Валентина Коновалова

Он требовал признать незаконным решение избиркома об отмене второго тура выборов 7 октября, — сообщает Интерфакс. Сам кандидат на заседании не присутствовал, был его представитель.

Второй тур губернаторских выборов Хакасии назначен на 21 октября.



Кремль определился с базовым сценарием второго тура выборов в Хакасии, — пишет РБК. Как ожидается, с выборов снимется кандидат от партии Роста и единственным участником останется представитель КПРФ. Кремлю нужно, чтобы коммунист не набрал 50% голосов, необходимых для победы, — пишет газета. По мнению экспертов, добиться того, чтобы кандидат от компартии не набрал нужного количества голосов, практически невозможно.