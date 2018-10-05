Фигуранта «пензенского дела» Виктора Филинкова нашли в следственном изоляторе №1 в Нижнем Новгороде

Об этом сообщила в Фейсбуке член общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая. По ее словам, Филинков находится в одиночной, очень холодной камере, больной и без лекарств. По т.н. «пензенскому делу» в Санкт-Петербурге и Пензе арестованы 11 человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе «Сеть». Фигуранты утверждают, что сотрудники ФСБ выбивали признательные показания под пытками.