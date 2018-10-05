На митинге в Магасе начался сбор подписей за отставку главы республики Юнус-Бека Евкурова и ингушского правительства
В митинге участвуют более 10 тысяч человек. Они протестуют против решения о границе с Чечней, — передает из Магаса корреспондент русской службы ВВС Илья Барабанов.
Соглашение об административной границе между Ингушетией и Чечней 26 сентября подписали главы двух республик. Конституционный суд Ингушетии дал отрицательный отзыв на законопроект. По мнению судей, подобные вопросы должны решаться на референдуме.
Депутаты парламента Ингушетии проведут новое голосование о ратификации границ с Чечней, — сказал «Эху Москвы» депутат народного собрания Сет-Салим Ахильгов. Он отметил, что предыдущее голосование прошло с многочисленными нарушениями. Ахильгов добавил, что сам голосовал «за», хотя является ярым противником соглашения. Депутат утверждает, что руку поднял случайно, потому что не вовремя отвлекся.
Тем временем, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призывает прекратить митинг. Обращение опубликовано на сайте правительства Ингушетии. Евкуров также выразил уверенность в том, что через некоторое время жители Ингушетии и Чечни убедятся в правильности выбранного решения.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
astet 05 октября 2018 | 18:27
Предателей своей страны
Путин назвал подонками.
Так вот Евкуров - такой подонок,
потому что предал Ингушетию,
вылизывая задницу Путина!
Мочить его в сортире!!!
ramun 05 октября 2018 | 18:40
Стабильность в опасности или единство трещит?
Неважно.С богом!За справедливость!Ну,или с Аллахом.
Вперед!Ура!
len56 05 октября 2018 | 18:41
Ингушам-респект!
Это не скотины бессловесные,веками лижущие сапоги очередному вождю и учителю....
Эти скрепоносные и высокодуховные отдадут хоть всю страну.Если барин решит.
nestor199 05 октября 2018 | 18:46
len56: Ингуши веками лизали зад чеченам.
shakhtar 05 октября 2018 | 18:57
nestor199: русские сейчас лижут зад чеченам на государственном уровне
len56 05 октября 2018 | 19:03
nestor199: Троль проплаченный,дешёвка!
putin_itogy 05 октября 2018 | 18:46
На Кавказе уважаю только одни народ - ингушей.
Со времён СССР, у меня было такое мнение.
Рад, что не ошибался.