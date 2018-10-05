На митинге в Магасе начался сбор подписей за отставку главы республики Юнус-Бека Евкурова и ингушского правительства

В митинге участвуют более 10 тысяч человек. Они протестуют против решения о границе с Чечней, — передает из Магаса корреспондент русской службы ВВС Илья Барабанов.

Соглашение об административной границе между Ингушетией и Чечней 26 сентября подписали главы двух республик. Конституционный суд Ингушетии дал отрицательный отзыв на законопроект. По мнению судей, подобные вопросы должны решаться на референдуме.

Депутаты парламента Ингушетии проведут новое голосование о ратификации границ с Чечней, — сказал «Эху Москвы» депутат народного собрания Сет-Салим Ахильгов. Он отметил, что предыдущее голосование прошло с многочисленными нарушениями. Ахильгов добавил, что сам голосовал «за», хотя является ярым противником соглашения. Депутат утверждает, что руку поднял случайно, потому что не вовремя отвлекся.

Тем временем, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призывает прекратить митинг. Обращение опубликовано на сайте правительства Ингушетии. Евкуров также выразил уверенность в том, что через некоторое время жители Ингушетии и Чечни убедятся в правильности выбранного решения.