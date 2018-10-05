Z Архив новостей новости
5 8 6 1515
Эксклюзив Эха 18:00, 05 октября 2018

Олег Сенцов подтвердил, что с завтрашнего дня вынужден прекратить голодовку

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный за терроризм и отбывающий наказание в Ямальской колонии, подтвердил, что с завтрашнего дня вынужден прекратить голодовку. Он передал заявление через своего адвоката Дмитрия Динзе. Как пишет Сенцов, к нему намерены применить принудительное кормление в связи с критическим состоянием здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах. -20 килограммов веса + надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у всех, кого я подвел, — добавил Сенцов.
О том, что заключенный прекратил многомесячную голодовку, сегодня утром объявила ФСИН. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал замдиректора службы Валерий Максименко.

Материалы по теме

Блоги

Олег Сенцов: «Я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня» 145 дней борьбы, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…

5 83 6 9910 17:28
Kобщество, сенцов, заключенные, события

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова настаивает на скорейшем доступе к Сенцову. «Скорее всего, он находится в критическом состоянии. Я требую, чтобы ему предоставили лучших специалистов, которые проведут полное медицинское обследование», — подчеркнула омбудсмен.

Олег Сенцов находится в заключении около 4,5 лет. Он был задержан вскоре после присоединения Крыма к России и приговорен к длительному тюремному сроку по обвинению в терроризме.

По версии ФСБ, которая курировала дело Сенцова, в ночь на 9 мая 2014 года он и еще несколько обвиняемых собирались устроить взрывы у мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. Кроме того, фигурантов дела обвинили в поджоге офисов отделений «Единой России» и «Русской общины Крыма». Режиссера приговорили к 20 годам по нескольким статьям, включая подготовку теракта и организацию террористического сообщества. Суд признал его гражданином России, хотя Сенцов отказался получать паспорт после присоединения Крыма. Свою вину он не признал.
После приговора режиссер был этапирован в колонию «Белый медведь» в Лабытнаги в Ямало-Ненецком автономном округе. Неоднократно сообщалось о попытках обменять заключенного на россиян, осужденных на Украине, но этого так и не произошло.

14 мая этого года Сенцов объявил голодовку. Условием ее прекращения режиссер называл освобождение из российских тюрем всех украинских политзаключенных. При этом на собственной амнистии он не настаивал. Спустя две недели после начала голодовки Сенцов согласился на поддерживающую терапию, а в июле стал принимать питательную смесь. В течение лета сообщалось о постоянном ухудшении здоровья заключенного. 2 октября его адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что у режиссера начались проблемы с печенью и почками, сердечная недостаточность, а также гипоксия.

1 октября «Новая газета» сообщила о готовности Москвы обменять Сенцова на российских граждан, находящихся в заключении в США. Речь идет о Викторе Буте, Константине Ярошенко и Марии Бутиной. Власти России и США эту информацию не подтвердили.

Олег Сенцов своей голодовкой обратил внимание на украинских политзаключенных, которых Россия не выдает, — сказал «Эху Москвы» украинский депутат Алексей Гончаренко.

Своей голодовкой обратил внимание всего мира на несправедливое решение российского суда, — сказал «Эху Москвы» драматург Александр Гельман, который подписал обращение в поддержку режиссера. Гельман надеется, что Олег Сенцов сможет восстановить свое здоровье.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Олега Сенцова, который обвинял российские власти в нарушении статей европейской конвенции, которые запрещают пытки и гарантируют право на свободу и безопасность. Как отмечается в уведомлении ЕСПЧ, правительству России предложено до 16 января 2019-го года представить свои замечания относительно приемлемости и существа дела. Минюст пообещал ответить на вопросы Европейского суда в указанный срок.

Комментарии

8

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

pattrick 05 октября 2018 | 18:06

Я ласкал твою шейку ногтиком
Поливал твое тельце дождиком
Я кормил тебя десертом с вилочки
Я заштопал на твоем белье все дырочки
Но ты
Ты, ты кинула, ты
Ты, ты кинула, ты
Ты, ты кинула, ты
Ты, ты, ты...

kryimzdick 05 октября 2018 | 18:08

pattrick: вспоминаю 13-й год и не понимаю, нахрена былнужен этот Крым, нахрена его брать. Как жили....

parasuk_ 05 октября 2018 | 18:11

kryimzdick: Анекдот есть такой:
2013 год. Беркутовец тащит в сизо майдауна.
2014. Майдаун тащит в сизо беркутовца
...
2019 год. Беркутовец просит милостыню на майдане. Рядом сидит за тем же делом майдаун. И тут беркутовец грит: "вот скажи, кто тебе в 2013 году запрещал тут милостыню простить"

polikarpich 05 октября 2018 | 18:10

pattrick: Никто тебя не кинул. Дадут тебе всё, что заслужил.
Не сцы в компот, там "повар" ноги моет!
;-)

norgemann 05 октября 2018 | 18:10

В книгу рекордов Гиннеса попал таки за самую долгую голодовку?

tom_tom 05 октября 2018 | 18:10

Думаю, что полковник ГРУ, Герой России Анатолий Владимирович Чепига еще будет жалеть, что не стал в своё время фитнес-тренером. А, может быть, и уже жалеет.

kryimzdick 05 октября 2018 | 18:12

tom_tom: или зарубит себе на носу, что бойфрендов надо выбирать тщательнее, и по размерам ума, а не по каким другим.

(комментарий скрыт)

pedrobutylkovich 05 октября 2018 | 18:32

Хиленький укроп нынче пошел!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 506 6 6686 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 303 6 6682 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 83 6 8369 04.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 441 6 45108 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 148 6 15025 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Новости

ФСИН: Олег Сенцов прекратил голодовку Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко: «Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки»...

5 158 6 18540
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 94 6 12005 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6443 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 195 6 26065 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Голосование
Готовы ли вы стать понятым за деньги?
5 39 6 7443 28.09
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 99 6 13743 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 51 6 7797 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Башка Русское просторечное слово «башка» пришло в язык из татарского…

5 31 6 5694 03.10
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

+ Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком «Таких, как он, не любили бы в любой стране»...

5 524 6 97289 03.10
8читать ;смотреть
Kвидео, путин, государство, события
Блоги

Мария Ровинская заместитель руководителя школы филологии НИУ ВШЭ

Нельзя быть самоуверенными Далеко не все понимают, что словарь Даля не может быть источником знаний о современном русском языке, потому что этому словарю 200 лет…

5 25 6 5246 02.10
Kрусский язык, общество, события
Блоги

Игорь Акинфеев: «Моя история с национальной сборной подошла к завершению» Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной…

5 38 6 8145 01.10
Kспорт, общество, футбол, мнения

Популярное за неделю

Новости

Рейтинг «Единой России» демонстрирует рекордное падение После президентских выборов рейтинг «Единой России» снизился на 20%, причем 3% партия потеряла только за последнюю неделю сентября…

5 29 6 24172
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь каждый турист, летящий в Анталию, на Кипр и в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского «Боинга», потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300...

5 252 6 137451 29.09
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 83 6 8369 04.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 423 6 257751 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 76 6 117974 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7313486
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3687275

Сегодня в эфире