Олег Сенцов подтвердил, что с завтрашнего дня вынужден прекратить голодовку

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный за терроризм и отбывающий наказание в Ямальской колонии, подтвердил, что с завтрашнего дня вынужден прекратить голодовку. Он передал заявление через своего адвоката Дмитрия Динзе. Как пишет Сенцов, к нему намерены применить принудительное кормление в связи с критическим состоянием здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах. -20 килограммов веса + надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у всех, кого я подвел, — добавил Сенцов.

О том, что заключенный прекратил многомесячную голодовку, сегодня утром объявила ФСИН. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал замдиректора службы Валерий Максименко.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова настаивает на скорейшем доступе к Сенцову. «Скорее всего, он находится в критическом состоянии. Я требую, чтобы ему предоставили лучших специалистов, которые проведут полное медицинское обследование», — подчеркнула омбудсмен.



Олег Сенцов находится в заключении около 4,5 лет. Он был задержан вскоре после присоединения Крыма к России и приговорен к длительному тюремному сроку по обвинению в терроризме.

По версии ФСБ, которая курировала дело Сенцова, в ночь на 9 мая 2014 года он и еще несколько обвиняемых собирались устроить взрывы у мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. Кроме того, фигурантов дела обвинили в поджоге офисов отделений «Единой России» и «Русской общины Крыма». Режиссера приговорили к 20 годам по нескольким статьям, включая подготовку теракта и организацию террористического сообщества. Суд признал его гражданином России, хотя Сенцов отказался получать паспорт после присоединения Крыма. Свою вину он не признал.

После приговора режиссер был этапирован в колонию «Белый медведь» в Лабытнаги в Ямало-Ненецком автономном округе. Неоднократно сообщалось о попытках обменять заключенного на россиян, осужденных на Украине, но этого так и не произошло.

14 мая этого года Сенцов объявил голодовку. Условием ее прекращения режиссер называл освобождение из российских тюрем всех украинских политзаключенных. При этом на собственной амнистии он не настаивал. Спустя две недели после начала голодовки Сенцов согласился на поддерживающую терапию, а в июле стал принимать питательную смесь. В течение лета сообщалось о постоянном ухудшении здоровья заключенного. 2 октября его адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что у режиссера начались проблемы с печенью и почками, сердечная недостаточность, а также гипоксия.

1 октября «Новая газета» сообщила о готовности Москвы обменять Сенцова на российских граждан, находящихся в заключении в США. Речь идет о Викторе Буте, Константине Ярошенко и Марии Бутиной. Власти России и США эту информацию не подтвердили.

Олег Сенцов своей голодовкой обратил внимание на украинских политзаключенных, которых Россия не выдает, — сказал «Эху Москвы» украинский депутат Алексей Гончаренко.

Своей голодовкой обратил внимание всего мира на несправедливое решение российского суда, — сказал «Эху Москвы» драматург Александр Гельман, который подписал обращение в поддержку режиссера. Гельман надеется, что Олег Сенцов сможет восстановить свое здоровье.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Олега Сенцова, который обвинял российские власти в нарушении статей европейской конвенции, которые запрещают пытки и гарантируют право на свободу и безопасность. Как отмечается в уведомлении ЕСПЧ, правительству России предложено до 16 января 2019-го года представить свои замечания относительно приемлемости и существа дела. Минюст пообещал ответить на вопросы Европейского суда в указанный срок.