Сотрудников Института научной информации по общественным наукам РАН снова ждет переезд

Как полагают чиновники, здание, в котором коллектив разместился после пожара, не соответствует требованиям безопасности.

ИНИОН РАН мог безвозмездно пользоваться зданием Института металлургии до начала сентября. МЧС, Ростехнадзор и прокуратура утверждают, что помещения не отвечают требованиям пожарной безопасности. Из-за того, что внутри продолжают работать сотрудники, управляющая компания не может приступить к работам по устранению нарушений, пишет РБК.

Кроме того в здании не планируют включать отопление. Нахождение ИНИОН на этом объекте может нанести серьезный ущерб государственному имуществу. Сотрудникам может грозить административная и даже уголовная ответственность за дальнейшее использование помещений.

История с выселением тянется с прошлого года. Коллектив института этим летом попросил руководство РАН вмешаться. В здание на улице Кржижановского ИНИОН переехал в 2015 году после пожара. Огонь уничтожил до 5 миллиона книг и документов, которые находились в библиотеке института.

Восстановление сгоревшего здания начнется в следующем году.