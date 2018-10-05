В Мейл.ру Груп предлагают создать экспертный орган по оценке публикаций в соцсетях на предмет экстремизма
С предложением выступил вице-президент компании, владеющей соцсетями ВКонтакте и «Одноклассники», Владимир Габриелян, — сообщает агентство ТАСС. Выступая в Общественной палате, он подчеркнул, что нынешнюю систему экспертиз по делам об экстремизме необходимо реформировать. По мнению Габриеляна, сейчас эксперты воспринимают направленные им материалы как априори экстремистские. По словам вице-президента компании, в новый орган могли бы войти члены Общественной палаты, правозащитники и, как он выразился «специалисты, которые определяют вредоносность материалов». Вместе с тем представитель Мейл.ру Груп предложил амнистировать осужденных за действия в интернете.
Комментарии6
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yuriyp 05 октября 2018 | 17:33
//А судьи кто?//
spb_aborigen 05 октября 2018 | 17:39
На кол таких экспердов вместе со статьей и теми кто ее сочинял.
ft18 05 октября 2018 | 17:41
Нужно так: заоднокласился, или законтачился - значит, экстремист!
И дело пойдёт!!
gvs 05 октября 2018 | 17:48
Экспертами, как всегда, назначат попов в штатском ))))
dhtlbyf 05 октября 2018 | 17:53
Преложение экстремистское. нарушает конституцию. всех в тюрьму.
yralez 05 октября 2018 | 17:54
А с шефами из ФСБ согласовано ?
По видимому, да.
Иначе бы молчали в тряпочку.