В Мейл.ру Груп предлагают создать экспертный орган по оценке публикаций в соцсетях на предмет экстремизма

С предложением выступил вице-президент компании, владеющей соцсетями ВКонтакте и «Одноклассники», Владимир Габриелян, — сообщает агентство ТАСС. Выступая в Общественной палате, он подчеркнул, что нынешнюю систему экспертиз по делам об экстремизме необходимо реформировать. По мнению Габриеляна, сейчас эксперты воспринимают направленные им материалы как априори экстремистские. По словам вице-президента компании, в новый орган могли бы войти члены Общественной палаты, правозащитники и, как он выразился «специалисты, которые определяют вредоносность материалов». Вместе с тем представитель Мейл.ру Груп предложил амнистировать осужденных за действия в интернете.