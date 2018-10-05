Глава администрации Астрахани ушел в отставку
Олег Полумордвинов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом агентство Интерфакс сообщает со ссылкой на пресс-службу администрации города. Там добавили, что в начале следующей неделе гордума назначит исполняющим обязанности одного из заместителей Полумордвинова.
Комментарии2
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tv_victim 05 октября 2018 | 17:34
О как! А посидеть на дорожку? Лет так с пяток, не? Ну так, по совокупности заслуг....
kryimzdick 05 октября 2018 | 17:50
прикольная фамилия