Глава администрации Астрахани ушел в отставку

Олег Полумордвинов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом агентство Интерфакс сообщает со ссылкой на пресс-службу администрации города. Там добавили, что в начале следующей неделе гордума назначит исполняющим обязанности одного из заместителей Полумордвинова.