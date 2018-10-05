Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что с завтрашнего дня вынужден прекратить голодовку. Заявление он передал через своего адвоката Дмитрия Динзе. Полный текст приводит «Новая газета». Сенцов пишет, что в связи с критическим состоянием здоровья и начавшимися патологическими изменениями в организме в ближайшее время его собираются начать принудительно кормить, и его мнение при этом не учитывается, поскольку якобы он уже не в состоянии адекватно оценивать ситуацию. «145 дней борьбы минус 20 килограммов веса плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел», — написал Сенцов и добавил: «Слава Украине!».

Сегодня ФСИН сообщила, что Сенцов, отбывающий наказание по обвинению в подготовке терактов в Крыму, прекратил голодовку.