Олег Сенцов заявил, что с завтрашнего дня вынужден прекратить голодовку
Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что с завтрашнего дня вынужден прекратить голодовку. Заявление он передал через своего адвоката Дмитрия Динзе. Полный текст приводит «Новая газета». Сенцов пишет, что в связи с критическим состоянием здоровья и начавшимися патологическими изменениями в организме в ближайшее время его собираются начать принудительно кормить, и его мнение при этом не учитывается, поскольку якобы он уже не в состоянии адекватно оценивать ситуацию. «145 дней борьбы минус 20 килограммов веса плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел», — написал Сенцов и добавил: «Слава Украине!».
Сегодня ФСИН сообщила, что Сенцов, отбывающий наказание по обвинению в подготовке терактов в Крыму, прекратил голодовку.
Комментарии18
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tv_victim 05 октября 2018 | 17:32
Устал жрать под одеялом? Типичный херой. Савченко-стайл форева! А хомякам вперед наука - не сотворите себе кумира. Тем более из дерьма.
novyyrusic 05 октября 2018 | 17:54
tv_victim: Чтобы теб, тупое животное, также жэрать под одеялом.
Гнусные твари, вы сами ни на что не способны и хотите, чтобы и другие были такими же ничтожествами как вы. Но не все так ничтожны и гнусны как вы.
Есть и мужественные люди.
skull____ 05 октября 2018 | 18:01
novyyrusic: Я рыдал после вашей речи, товарищ...
banyi4 05 октября 2018 | 17:36
Слабоват оказался, или запор замучил. А такие надежды на "хероя" были. Но решил, что раз не выдают, то я лучше параши лет 15 помою, потом с опытом и Польшу можно )))
socialism 05 октября 2018 | 17:36
Сенцов как Савченко. Пока сидит в российской тюрьме, для западных прихвостней герой с ангельскими крылышками. Когда выйдет и скажет что-нибудь не в тон русофобам, окажется в украинских застенках.
pontifig 05 октября 2018 | 17:40
В тот же день начали искусственное кормление. Да как - через ноздрю! Человек десять надзирателей водили меня из камеры в санчасть. Там надевали смирительную рубашку, привязывали к топчану, а сами еще садились на ноги, чтоб не дрыгался. Другие держали плечи и голову. Нос у меня чуть-чуть смещен в сторону - в детстве боксом занимался, повредил. А шланг толстый, шире ноздри, - хоть убей, не лезет! Кровь из носа - пузырями, из глаз слезы ручьем. Должен сказать, что нос - штуковина очень чувствительная. Еще, может, один только орган у человека такой же чуткий. А тут - аж хрящи трещат, лопается что-то, хоть волком вой. Да где выть, когда шланг в глотке застрял - ни вздохнуть, ни выдохнуть. Хриплю, как удавленник, - того и гляди, легкие лопнут. Врачиха, глядя на меня, тоже вот-вот разревется, но шланг все-таки пихает и пихает дальше. Потом через воронку в шланг наливает какую-то бурду - захлебнешься, если вверх пойдет. С полчаса держат, чтобы всосалось в желудок и назад нельзя было выблевать, а потом начинают медленно вытаскивать шланг. Как серпом по ... . За ночь только-только все подживет, кровь течь перестанет - опять идут, ироды. Все сначала. И с каждым днем - трудней и трудней. Распухло все, притронуться страшно. Только пахнет сырым мясом все время.
И так каждый день. Где-то на десятые сутки надзиратели не выдержали. Владимир Буковский. " И возвращается ветер"
tv_victim 05 октября 2018 | 17:55
pontifig: "Когда я в школе учился
Получил я по пению "два"...
А когда этим я возмутился -
То меня повели на расстрел"...
Посвящается буковским всех поганых мастей.
pontifig 05 октября 2018 | 17:57
tv_victim: потом не говори,что ты всего этого не писал
alia1959 05 октября 2018 | 18:05
tv_victim: сколько же вертухаев еще живет!...
boooben 05 октября 2018 | 17:41
Три ублюдка выскочили по разнарядке чуть ли не в одну минуту.
Чтоб вы и ваши дети и все близкие так же обжирались, когда ваша рашка пойдет под откос. А что это будет - сомнения нет. Общество разрушено, торжествуют "серые".
Прибежите тогда первыми западный сапог лизать ради гуманитарной помощи. Свои ведь вам ни крошки не дадут, самим мало будет.
tvitov66 05 октября 2018 | 17:45
boooben: не переживайте, им отольется ...
alexeycapitan 05 октября 2018 | 17:45
Голодовка осужденного за терроризм так себе идея, тем более когда в суде возразить нечего. Вот если бы человек до совершения преступления начал голодать - это другое дело. Предлагаю всем поддерживающим Сенцова голодать ради его освобождения, ну или еще за что. Больше проку было.
parasuk_ 05 октября 2018 | 17:50
Хомки, теперь в знак солидарности с сенцовым всем съесть по кусочку сала :)
novyyrusic 05 октября 2018 | 17:59
parasuk_: А вы, пригожинские пидораши, уже выпили на радостях боярышник и гавнецом закусили,
да? Не скрывай откройся.
parasuk_ 05 октября 2018 | 18:04
novyyrusic: Не истери, лучше кусни сала. А потом выйти на майдан и заблей: "меееняяя заастаавииилиии, я нее хотеел"
venedikt_pidarass 05 октября 2018 | 18:02
parasuk_:
Хомки, теперь в знак солидарности с сенцовым всем съесть по кусочку сала :): - ...и писю друг у дружка отсосать против авитаминоза!
glotov 05 октября 2018 | 17:52
Зслуга Сенцова в том, что он показал, что подобными методами политические цели не достигаются.
alia1959 05 октября 2018 | 18:03
ТЕПЕРЬ НАДО 145 ДНЕЙ ДЛЯ ВЫХОДА,
и не факт, что организм справится, уж, я-то знаю...(((