В Ингушетии сотрудникам ведомства пригрозили увольнением за участие в митингах против договора о границе с Чечней

В Ингушетии сотрудникам одного из ведомств пригрозили увольнением за участие в митингах против договора о границе с Чечней. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. О каком именно ведомстве идет речь, не уточняется. Говорится лишь, что его руководитель провело со служащими разъяснительную беседу.

Акции протеста продолжаются уже несколько дней. Конституционный суд Ингушетии вчера постановил, что вопрос о границе должен решаться на референдуме. Несмотря на это, парламент ратифицировал соглашение о границе, и его подписал глава республики.

Между тем, депутат Народного собрания Ингушетии Сет-Салим Ахильгов в интервью «Эху Москвы» сказал, что депутаты парламента намерены провести новое голосование о ратификации соглашения, поскольку предыдущее прошло с многочисленными нарушениями.

Накануне глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал жителей региона прекратить акцию протеста и, как он выразился, перестать позорить республику. Евкуров также выразил уверенность в том, что по прошествии времени жители Ингушетии и Чечни убедятся в правильности принятого решения.

По последним данным, в акции протеста в столице Ингушетии участвует более 10-ти тысяч человек. Об этом «Эху Москвы» с места событий сообщил корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов.