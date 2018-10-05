В Ингушетии сотрудникам ведомства пригрозили увольнением за участие в митингах против договора о границе с Чечней
В Ингушетии сотрудникам одного из ведомств пригрозили увольнением за участие в митингах против договора о границе с Чечней. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. О каком именно ведомстве идет речь, не уточняется. Говорится лишь, что его руководитель провело со служащими разъяснительную беседу.
Акции протеста продолжаются уже несколько дней. Конституционный суд Ингушетии вчера постановил, что вопрос о границе должен решаться на референдуме. Несмотря на это, парламент ратифицировал соглашение о границе, и его подписал глава республики.
Между тем, депутат Народного собрания Ингушетии Сет-Салим Ахильгов в интервью «Эху Москвы» сказал, что депутаты парламента намерены провести новое голосование о ратификации соглашения, поскольку предыдущее прошло с многочисленными нарушениями.
Накануне глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал жителей региона прекратить акцию протеста и, как он выразился, перестать позорить республику. Евкуров также выразил уверенность в том, что по прошествии времени жители Ингушетии и Чечни убедятся в правильности принятого решения.
По последним данным, в акции протеста в столице Ингушетии участвует более 10-ти тысяч человек. Об этом «Эху Москвы» с места событий сообщил корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов.
Комментарии4
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pro_hanov 05 октября 2018 | 17:11
Следуя заветам генерала Золотова, вопрос о принадлежности земли должен решаться поединком. Чеченский богатырь Рамзан Кадыров должен вступить в бой с Юнус-Беком Евкуровым. Победит чеченский богатырь - быть спорной земле чеченской, а победит Евкуров - ингушской. Тогда все успокоятся, и разойдутся по домам.
ugiazov 05 октября 2018 | 17:31
pro_hanov: Тогда уж чеченцы пусть свою отдают.
ugiazov 05 октября 2018 | 17:29
Пусть руководители этих служб отдадут по одной комнате в своих квартирах чеченцам.
alexeycapitan 05 октября 2018 | 17:39
Журналистам Интерфакс руководство грозит увольнением, если они будут придумывать скучные новости. Вот они и изгаляются. Но мысли все о наболевшем.