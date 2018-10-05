Украинский омбудсмен Людмила Денисова требует ускорить процесс ее допуска к Олегу Сенцову

«Мне необходимо лично убедиться, что его жизни сейчас ничто не угрожает», — написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека на своей странице в Фейсбуке. Она добавила, что готова выехать в колонию в Лабытнанги хоть сегодня, если нужно. Денисова пишет, что прекращение голодовки значит, что Сенцов в критическом состоянии, практически на пределе. Омбудсмен уверена, что Россия не обеспечивает должного медицинского сопровождения. Она напоминает, что и раньше требовала предоставить режиссеру квалифицированных специалистов, однако Кремль этого не сделал.

Сегодня в Лабытнанги прилетели адвокат Сенцова Дмитрий Динзе и режиссер Аскольд Куров. В интервью телеканалу «Дождь» Куров сказал, что до этого момента ни он, ни адвокат не знали о прекращении голодовки.

Сегодня Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что украинский режиссер, отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму, прекратил голодовку, которую продолжал с середины мая.

Подвиг украинского режиссера Олега Сенцова не забудут после прекращения голодовки. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил драматург Александр Гельман. «То количество дней, которые он голодал, вполне достаточно для того, чтобы дать миру понять, что происходит, и помочь своим товарищам. Это все равно не останется забытым от того, что он прекратил голодовку. Слава Богу, что он так решил», — сказал драматург. А.Гельман отметил, что О.Сенцов своим поступком приковал внимание мирового сообщества к «несправедливому решению российского суда» и, тем самым, помог украинским политзаключенным в России. А.Гельман выразил надежду, что О.Сенцов поправится и, выйдя на свободу, сумеет реализовать свои режиссерские и творческие планы. «Предстоит еще большая борьба за освобождение, это разумно, мудро, слава Богу, что он принял такое решение», — заключил он.