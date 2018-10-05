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Эксклюзив Эха 17:00, 05 октября 2018

Украинский омбудсмен Людмила Денисова требует ускорить процесс ее допуска к Олегу Сенцову

«Мне необходимо лично убедиться, что его жизни сейчас ничто не угрожает», — написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека на своей странице в Фейсбуке. Она добавила, что готова выехать в колонию в Лабытнанги хоть сегодня, если нужно. Денисова пишет, что прекращение голодовки значит, что Сенцов в критическом состоянии, практически на пределе. Омбудсмен уверена, что Россия не обеспечивает должного медицинского сопровождения. Она напоминает, что и раньше требовала предоставить режиссеру квалифицированных специалистов, однако Кремль этого не сделал.

Сегодня в Лабытнанги прилетели адвокат Сенцова Дмитрий Динзе и режиссер Аскольд Куров. В интервью телеканалу «Дождь» Куров сказал, что до этого момента ни он, ни адвокат не знали о прекращении голодовки.

Сегодня Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что украинский режиссер, отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму, прекратил голодовку, которую продолжал с середины мая.

Подвиг украинского режиссера Олега Сенцова не забудут после прекращения голодовки. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил драматург Александр Гельман. «То количество дней, которые он голодал, вполне достаточно для того, чтобы дать миру понять, что происходит, и помочь своим товарищам. Это все равно не останется забытым от того, что он прекратил голодовку. Слава Богу, что он так решил», — сказал драматург. А.Гельман отметил, что О.Сенцов своим поступком приковал внимание мирового сообщества к «несправедливому решению российского суда» и, тем самым, помог украинским политзаключенным в России. А.Гельман выразил надежду, что О.Сенцов поправится и, выйдя на свободу, сумеет реализовать свои режиссерские и творческие планы. «Предстоит еще большая борьба за освобождение, это разумно, мудро, слава Богу, что он принял такое решение», — заключил он.

Комментарии

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sir_sar 05 октября 2018 | 17:05

Халява кончилась.
Настало время отработать недешевые капельницы и заняться пошивом ватников.

banyi4 05 октября 2018 | 17:09

sir_sar: Пусть на мове запрос пишет в МИД РФ (агрессору). И ждёт ответ на мове )))

dorin1987 05 октября 2018 | 17:43

_: Так все за ваш счет же - тех, кто поддерживает судилище иностранца на оккупированной территории за мыслепреступление.

serhio_25__ 05 октября 2018 | 18:05

dorin1987: какой тогда допуск к пленному во время войны?

vlabumur 05 октября 2018 | 17:05

Убедится но не скоро.

jjuddgge_ddrredd 05 октября 2018 | 17:06

Если смотреть со стороны, то Сенцов тухло очень смотрится сейчас, как-то непонятно, не по Геройски (Сала Хероям!), не как узник совести, а как авантюрист.
А куда пропала бабуля из Жмеринки, danko 1?
Очень важно, что бы она нам прямо объяснила - цэ зрада або пэрэмога?

Зы.Она вправду Данко? Эта бабуля Своим вырванным сердцем освещает путь на Майдан бандерлогам-скакунам? А почему Данко1? Может она вовсе не Данко, а Данко1 -псевдоним Старухи Изергиль?...
)))

banyi4 05 октября 2018 | 17:17

jjuddgge_ddrredd: Да всех подвёл Сенцов! Обязан был подохнуть, просто обязан! А тут столько сил и средств потраченно...((( Дешевле было бы реально бабченко или мотю тюкнуть, дёшево , сердито, но зато надёжно..

noxepy_88 05 октября 2018 | 17:13

Ахахаха! Травить бедолагу собрались, к бапке не ходи! Кому он живой там нужен, очередной гвоздь в заднице)))))

banyi4 05 октября 2018 | 17:20

noxepy_88: Что теперь и охранять этого урода лет 15 ещё? И еду из Кремля после проверки ФСО? Посадите меня !!! )))

skull____ 05 октября 2018 | 17:24

noxepy_88: Облом. Списки Сенцова уже заготовлены, гранты на митинги после его смерти освоены, а он вишь чё падло удумал, помирать не хочет...

skull____ 05 октября 2018 | 17:19

"ПОДВИГ, МЛЯ! ПОДВИГ!)))))

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