Украинский омбудсмен Людмила Денисова требует ускорить процесс ее допуска к Олегу Сенцову
«Мне необходимо лично убедиться, что его жизни сейчас ничто не угрожает», — написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека на своей странице в Фейсбуке. Она добавила, что готова выехать в колонию в Лабытнанги хоть сегодня, если нужно. Денисова пишет, что прекращение голодовки значит, что Сенцов в критическом состоянии, практически на пределе. Омбудсмен уверена, что Россия не обеспечивает должного медицинского сопровождения. Она напоминает, что и раньше требовала предоставить режиссеру квалифицированных специалистов, однако Кремль этого не сделал.
Сегодня в Лабытнанги прилетели адвокат Сенцова Дмитрий Динзе и режиссер Аскольд Куров. В интервью телеканалу «Дождь» Куров сказал, что до этого момента ни он, ни адвокат не знали о прекращении голодовки.
Сегодня Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что украинский режиссер, отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму, прекратил голодовку, которую продолжал с середины мая.
Подвиг украинского режиссера Олега Сенцова не забудут после прекращения голодовки. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил драматург Александр Гельман. «То количество дней, которые он голодал, вполне достаточно для того, чтобы дать миру понять, что происходит, и помочь своим товарищам. Это все равно не останется забытым от того, что он прекратил голодовку. Слава Богу, что он так решил», — сказал драматург. А.Гельман отметил, что О.Сенцов своим поступком приковал внимание мирового сообщества к «несправедливому решению российского суда» и, тем самым, помог украинским политзаключенным в России. А.Гельман выразил надежду, что О.Сенцов поправится и, выйдя на свободу, сумеет реализовать свои режиссерские и творческие планы. «Предстоит еще большая борьба за освобождение, это разумно, мудро, слава Богу, что он принял такое решение», — заключил он.
Комментарии11
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sir_sar 05 октября 2018 | 17:05
Халява кончилась.
Настало время отработать недешевые капельницы и заняться пошивом ватников.
banyi4 05 октября 2018 | 17:09
sir_sar: Пусть на мове запрос пишет в МИД РФ (агрессору). И ждёт ответ на мове )))
dorin1987 05 октября 2018 | 17:43
_: Так все за ваш счет же - тех, кто поддерживает судилище иностранца на оккупированной территории за мыслепреступление.
serhio_25__ 05 октября 2018 | 18:05
dorin1987: какой тогда допуск к пленному во время войны?
vlabumur 05 октября 2018 | 17:05
Убедится но не скоро.
jjuddgge_ddrredd 05 октября 2018 | 17:06
Если смотреть со стороны, то Сенцов тухло очень смотрится сейчас, как-то непонятно, не по Геройски (Сала Хероям!), не как узник совести, а как авантюрист.
А куда пропала бабуля из Жмеринки, danko 1?
Очень важно, что бы она нам прямо объяснила - цэ зрада або пэрэмога?
Зы.Она вправду Данко? Эта бабуля Своим вырванным сердцем освещает путь на Майдан бандерлогам-скакунам? А почему Данко1? Может она вовсе не Данко, а Данко1 -псевдоним Старухи Изергиль?...
)))
banyi4 05 октября 2018 | 17:17
jjuddgge_ddrredd: Да всех подвёл Сенцов! Обязан был подохнуть, просто обязан! А тут столько сил и средств потраченно...((( Дешевле было бы реально бабченко или мотю тюкнуть, дёшево , сердито, но зато надёжно..
noxepy_88 05 октября 2018 | 17:13
Ахахаха! Травить бедолагу собрались, к бапке не ходи! Кому он живой там нужен, очередной гвоздь в заднице)))))
banyi4 05 октября 2018 | 17:20
noxepy_88: Что теперь и охранять этого урода лет 15 ещё? И еду из Кремля после проверки ФСО? Посадите меня !!! )))
skull____ 05 октября 2018 | 17:24
noxepy_88: Облом. Списки Сенцова уже заготовлены, гранты на митинги после его смерти освоены, а он вишь чё падло удумал, помирать не хочет...
skull____ 05 октября 2018 | 17:19
"ПОДВИГ, МЛЯ! ПОДВИГ!)))))