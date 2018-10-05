Завтра в Москве состоится пикет врачей против массовых увольнений

Завтра в 16 часов у здания Минздрава в сквере на Неглинной улице профсоюз «Действие», «Альянс врачей» и «Лига зашиты врачей» проведут согласованную акцию против массовых увольнений, а также в поддержку митинга 14 октября, который еще предстоит согласовать. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

По ее словам, организаторы мероприятия намерены привлечь внимание к «кампании, приуроченной к оптимизации и массовым увольнениям», которые стали результатом недобросовестного выполнения майских указов президента.

Как отмечает А.Васильева, они выполнялись «в обход адекватных процессов увеличения зарплаты».

«Происходят сокращения, зарплата не увеличивается, образуются новые кадровые дыры на различных уровнях здравоохранения», — пояснила она.