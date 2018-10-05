Завтра в Москве состоится пикет врачей против массовых увольнений
Завтра в 16 часов у здания Минздрава в сквере на Неглинной улице профсоюз «Действие», «Альянс врачей» и «Лига зашиты врачей» проведут согласованную акцию против массовых увольнений, а также в поддержку митинга 14 октября, который еще предстоит согласовать. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева.
По ее словам, организаторы мероприятия намерены привлечь внимание к «кампании, приуроченной к оптимизации и массовым увольнениям», которые стали результатом недобросовестного выполнения майских указов президента.
Как отмечает А.Васильева, они выполнялись «в обход адекватных процессов увеличения зарплаты».
«Происходят сокращения, зарплата не увеличивается, образуются новые кадровые дыры на различных уровнях здравоохранения», — пояснила она.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gvs 05 октября 2018 | 16:53
Правительству народ не нужен. Пусть мрет!
kottigr1 05 октября 2018 | 16:57
gvs: Интересно.. Сколько времени понадобится Путину что бы уничтожить россиян ?.. В следующий срок уложится ?
Естественная убыль населения в 2018 году в РФ стала такой сильной, что перекрыла миграционный приток в страну — и население России за 7 мес. 2018 года сократилось на 92 тыс.чел.
ur_sus 05 октября 2018 | 17:11
kottigr1:
//В следующий срок уложится ? //
Должен уложиться, слишком много рассеян развелось на просторах, и слишком они стали "дарагими" (для бюджета). Может бабы бы и ещё нарожали, но кто ж сначала "нарожает" баб?
grigol331 05 октября 2018 | 17:35
gvs: Правительству народ не нужен. Пусть мрет!
_____
Население Росии приступит к массовому вымиранию только по указу Президента, и выполнит эту доверенную ему почетную миссию качественно и в срок.
ewlada 05 октября 2018 | 16:53
Вот и врачи прозревают. Сообща надо действовать: И врачам, и учителям, и всем-всем-всем сознательным гражданам России.
dorin1987 05 октября 2018 | 17:30
ewlada: /Вот и врачи прозревают/ - Это Вы как увидели? Пока они только о шкуре своей пекутся (зарплаты / увольнения), на остальную РФ, на пенсионеров, на войны и лугандоны, развязанные РФ и на царька РФ им класть. Было б бабло - они бы продолжили вести амебный способ существования.
count_chocula 05 октября 2018 | 16:59
Сначала позволяют голосовать за себя, потом на пикет выходят. Странные люди
jetsam 05 октября 2018 | 17:06
врачи в россиии?
подождите, сейчас очки одену на левое ухо. чтобы лучше видеть:
в россии есть врачи????????????????????????
да ты что.....
а чем они лечат - корой дуба?
я то встречал только коновалов, завтра пойти глянуть. что ли, на чудо?
condor00 05 октября 2018 | 17:06
Очень хорошо.
hiryrg 05 октября 2018 | 17:06
А ещё им добавили часы, а з/плату не повысили. Это я точно знаю. Поддерживаю пикет!
ed10075 05 октября 2018 | 17:16
На фоне выступления доведенных до отчаяния врачей, заявления руководства страны об улучшении демографической ситуации в стране выглядят просто идиотскими.
ed10075 05 октября 2018 | 17:42
На фоне протестных выступлений доведенных до отчаяния врачей, заявления клептократов о принимаемых мерах по улучшению демографической ситуации в стране выглядят очередной брехней проворовавшихся жуликов, доведших страну до цугундера!
novo 05 октября 2018 | 18:04
вот оно что, почему на 4-х этажную клинику всех по 1-му (кроме терапевтов), 1 хихург, 1 гастро, 1 лор и проч. Зато новое здание-то какое отстроено! а 80% пустует
ruthenocene 05 октября 2018 | 18:05
Вот когда врачи Кремлёвской клиники откажутся лечить чиновников - что-то, возможно, и сдвинется с мёртвой точки.
Но они не откажутся...