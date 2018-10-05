Z Архив новостей новости
5 14 6 5367
Эксклюзив Эха 16:50, 05 октября 2018

Завтра в Москве состоится пикет врачей против массовых увольнений

Завтра в 16 часов у здания Минздрава в сквере на Неглинной улице профсоюз «Действие», «Альянс врачей» и «Лига зашиты врачей» проведут согласованную акцию против массовых увольнений, а также в поддержку митинга 14 октября, который еще предстоит согласовать. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

По ее словам, организаторы мероприятия намерены привлечь внимание к «кампании, приуроченной к оптимизации и массовым увольнениям», которые стали результатом недобросовестного выполнения майских указов президента.

Как отмечает А.Васильева, они выполнялись «в обход адекватных процессов увеличения зарплаты».

«Происходят сокращения, зарплата не увеличивается, образуются новые кадровые дыры на различных уровнях здравоохранения», — пояснила она.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

gvs 05 октября 2018 | 16:53

Правительству народ не нужен. Пусть мрет!

kottigr1 05 октября 2018 | 16:57

gvs: Интересно.. Сколько времени понадобится Путину что бы уничтожить россиян ?.. В следующий срок уложится ?
Естественная убыль населения в 2018 году в РФ стала такой сильной, что перекрыла миграционный приток в страну — и население России за 7 мес. 2018 года сократилось на 92 тыс.чел.

ur_sus 05 октября 2018 | 17:11

kottigr1:
//В следующий срок уложится ? //
Должен уложиться, слишком много рассеян развелось на просторах, и слишком они стали "дарагими" (для бюджета). Может бабы бы и ещё нарожали, но кто ж сначала "нарожает" баб?

grigol331 05 октября 2018 | 17:35

gvs: Правительству народ не нужен. Пусть мрет!
_____
Население Росии приступит к массовому вымиранию только по указу Президента, и выполнит эту доверенную ему почетную миссию качественно и в срок.

ewlada 05 октября 2018 | 16:53

Вот и врачи прозревают. Сообща надо действовать: И врачам, и учителям, и всем-всем-всем сознательным гражданам России.

dorin1987 05 октября 2018 | 17:30

ewlada: /Вот и врачи прозревают/ - Это Вы как увидели? Пока они только о шкуре своей пекутся (зарплаты / увольнения), на остальную РФ, на пенсионеров, на войны и лугандоны, развязанные РФ и на царька РФ им класть. Было б бабло - они бы продолжили вести амебный способ существования.

count_chocula 05 октября 2018 | 16:59

Сначала позволяют голосовать за себя, потом на пикет выходят. Странные люди

jetsam 05 октября 2018 | 17:06

врачи в россиии?
подождите, сейчас очки одену на левое ухо. чтобы лучше видеть:
в россии есть врачи????????????????????????
да ты что.....
а чем они лечат - корой дуба?

я то встречал только коновалов, завтра пойти глянуть. что ли, на чудо?

condor00 05 октября 2018 | 17:06

Очень хорошо.

hiryrg 05 октября 2018 | 17:06

А ещё им добавили часы, а з/плату не повысили. Это я точно знаю. Поддерживаю пикет!

ed10075 05 октября 2018 | 17:16

На фоне выступления доведенных до отчаяния врачей, заявления руководства страны об улучшении демографической ситуации в стране выглядят просто идиотскими.

ed10075 05 октября 2018 | 17:42

На фоне протестных выступлений доведенных до отчаяния врачей, заявления клептократов о принимаемых мерах по улучшению демографической ситуации в стране выглядят очередной брехней проворовавшихся жуликов, доведших страну до цугундера!

novo 05 октября 2018 | 18:04

вот оно что, почему на 4-х этажную клинику всех по 1-му (кроме терапевтов), 1 хихург, 1 гастро, 1 лор и проч. Зато новое здание-то какое отстроено! а 80% пустует

ruthenocene 05 октября 2018 | 18:05

Вот когда врачи Кремлёвской клиники откажутся лечить чиновников - что-то, возможно, и сдвинется с мёртвой точки.
Но они не откажутся...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 506 6 6629 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 303 6 6651 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 73 6 7179 04.10
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 148 6 14881 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 441 6 45024 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Трудно быть Чубайсом Чубайс продолжает вздрагивать от любой тени и считать, что его воспринимают как «Доктора Зло», в то время как он пытался принести в Россию цивилизацию и рынок. Хотя почти всем на него наплевать…

5 56 6 11411 28.09
Kчубайс, общество, политика, мнения
Новости

ФСИН: Олег Сенцов прекратил голодовку Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко: «Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки»...

5 132 6 16399
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 94 6 11994 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6432 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 195 6 26057 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Голосование
Готовы ли вы стать понятым за деньги?
5 39 6 7437 28.09
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 96 6 13388 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 51 6 7684 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Башка Русское просторечное слово «башка» пришло в язык из татарского…

5 31 6 5686 03.10
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

+ Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком «Таких, как он, не любили бы в любой стране»...

5 522 6 97217 03.10
8читать ;смотреть
Kвидео, путин, государство, события
Блоги

Мария Ровинская заместитель руководителя школы филологии НИУ ВШЭ

Нельзя быть самоуверенными Далеко не все понимают, что словарь Даля не может быть источником знаний о современном русском языке, потому что этому словарю 200 лет…

5 25 6 5233 02.10
Kрусский язык, общество, события

Популярное за неделю

Новости

ФСИН: Олег Сенцов прекратил голодовку Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко: «Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки»...

5 132 6 16399
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь каждый турист, летящий в Анталию, на Кипр и в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского «Боинга», потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300...

5 250 6 137126 29.09
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 73 6 7179 04.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 423 6 257168 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 74 6 115031 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7313403
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3687143

Сегодня в эфире