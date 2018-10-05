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16:32, 05 октября 2018

Пропавший глава Интерпола, по всей вероятности, помещен под стражу в Пекине

Об этом пишет французская газета «Монд». Местонахождение Мэн Хунвея держится в тайне. Издание пишет, что задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

Ранее сообщалось, что во Франции начали расследование в связи с исчезновением главы Интерпола, который в конце сентября уехал в Китай.

Комментарии

13

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kara 05 октября 2018 | 16:50

не плохо! когда Россия сможет так поступать?

ze_danil 05 октября 2018 | 17:02

kara: начинай

gonduras_on_colima 05 октября 2018 | 17:14

kara: // не плохо! когда Россия сможет так поступать? //
Для начала - когда будет давать 20% мирового ВВП.
А вообще Интерпол такая же международная организация, как и ЮНЕСКО или ФИФА.
Её сотрудники граждане каких-то конкретных стран и никаким иммунитетом не обладают.
Вот приедет Дворкович на Россию - можете его вязать.
Даже не буду продолжать, мол, в случае, если есть серьёзные основания.
Для феодальных помоек вроде Путирашки и Китая это вообще не аргумент.

sg103 05 октября 2018 | 17:33

gonduras_on_colima:
Когда Окраина перестанет быть самой нищей страной Европы, тогда и будем выслушивать советы тупорылых скаклов. Тем более на Окраине никто не обладает иммунитетом и арестовать или грохнуть могут как бандеровца, так и известного журналиста..

gonduras_on_colima 05 октября 2018 | 17:53

sg103: О, острорылый ко3лик из помойки выполз.
Погордиться углеводородами, которые его московитская углеводородина отбирает у законных хозяев - чукчей, хантов и прочих народов.
Так ты сильно не радуйся, музыке играть и фраеру танцевать несколько лет осталось.

// арестовать или грохнуть могут как бандеровца, так и известного журналиста.. //
Ага. Что уже говорить о государственном деятеле, лидере оппозиции, и заказчик убийства - водитель командира батальона, бгг.
Удоды ватные, вы деградируете параллельно с вашим нацпиdером-пересидентом, и здесь тоже запас существования несколько лет максимум.

beregov_net 05 октября 2018 | 17:29

kara: Глава китайского интерпола гражданин того же Китая и может накосячить как и любой другой китаец

yralez 05 октября 2018 | 16:53

Азиопа и Европа несовместимы.

mihail 05 октября 2018 | 16:55

Cтрашновато. Скорее всего - это знак. Если у китайской верхушки хватило не знаю чего против фигуры защищённой одной из самых значимых должностей (пусть и китайца), значит, они признали путь Путина эффективным. Чревато многим.

alex_d 05 октября 2018 | 17:32

mihail: а когда американцы арестовали главу мвф - гражданина, между прочим, не сша, а франции - это был знак чего? вам было тогда страшновато? чем это чревато?

severnaj 05 октября 2018 | 16:55

Ничо так дают китайцы!

yralez 05 октября 2018 | 17:17

Наши гопники научили других паханов......а чо вы нам сделаете ?

ematveev 05 октября 2018 | 17:34

yralez:
Почему гопники? Нормальная ситуация: Интерпол такая же международная организация, как и ЮНЕСКО или ФИФА.
Её сотрудники граждане каких-то конкретных стран и никаким иммунитетом не обладают.

alex_d 05 октября 2018 | 17:35

yralez: точно наши? а может, американцы, которые несколько лет назад арестовывали главу мвф, гражданина другой страны?

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