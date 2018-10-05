Пропавший глава Интерпола, по всей вероятности, помещен под стражу в Пекине

Об этом пишет французская газета «Монд». Местонахождение Мэн Хунвея держится в тайне. Издание пишет, что задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

Ранее сообщалось, что во Франции начали расследование в связи с исчезновением главы Интерпола, который в конце сентября уехал в Китай.