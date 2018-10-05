Пропавший глава Интерпола, по всей вероятности, помещен под стражу в Пекине
Об этом пишет французская газета «Монд». Местонахождение Мэн Хунвея держится в тайне. Издание пишет, что задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.
Ранее сообщалось, что во Франции начали расследование в связи с исчезновением главы Интерпола, который в конце сентября уехал в Китай.
Комментарии13
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kara 05 октября 2018 | 16:50
не плохо! когда Россия сможет так поступать?
ze_danil 05 октября 2018 | 17:02
kara: начинай
gonduras_on_colima 05 октября 2018 | 17:14
kara: // не плохо! когда Россия сможет так поступать? //
Для начала - когда будет давать 20% мирового ВВП.
А вообще Интерпол такая же международная организация, как и ЮНЕСКО или ФИФА.
Её сотрудники граждане каких-то конкретных стран и никаким иммунитетом не обладают.
Вот приедет Дворкович на Россию - можете его вязать.
Даже не буду продолжать, мол, в случае, если есть серьёзные основания.
Для феодальных помоек вроде Путирашки и Китая это вообще не аргумент.
sg103 05 октября 2018 | 17:33
gonduras_on_colima:
Когда Окраина перестанет быть самой нищей страной Европы, тогда и будем выслушивать советы тупорылых скаклов. Тем более на Окраине никто не обладает иммунитетом и арестовать или грохнуть могут как бандеровца, так и известного журналиста..
gonduras_on_colima 05 октября 2018 | 17:53
sg103: О, острорылый ко3лик из помойки выполз.
Погордиться углеводородами, которые его московитская углеводородина отбирает у законных хозяев - чукчей, хантов и прочих народов.
Так ты сильно не радуйся, музыке играть и фраеру танцевать несколько лет осталось.
// арестовать или грохнуть могут как бандеровца, так и известного журналиста.. //
Ага. Что уже говорить о государственном деятеле, лидере оппозиции, и заказчик убийства - водитель командира батальона, бгг.
Удоды ватные, вы деградируете параллельно с вашим нацпиdером-пересидентом, и здесь тоже запас существования несколько лет максимум.
beregov_net 05 октября 2018 | 17:29
kara: Глава китайского интерпола гражданин того же Китая и может накосячить как и любой другой китаец
yralez 05 октября 2018 | 16:53
Азиопа и Европа несовместимы.
mihail 05 октября 2018 | 16:55
Cтрашновато. Скорее всего - это знак. Если у китайской верхушки хватило не знаю чего против фигуры защищённой одной из самых значимых должностей (пусть и китайца), значит, они признали путь Путина эффективным. Чревато многим.
alex_d 05 октября 2018 | 17:32
mihail: а когда американцы арестовали главу мвф - гражданина, между прочим, не сша, а франции - это был знак чего? вам было тогда страшновато? чем это чревато?
severnaj 05 октября 2018 | 16:55
Ничо так дают китайцы!
yralez 05 октября 2018 | 17:17
Наши гопники научили других паханов......а чо вы нам сделаете ?
ematveev 05 октября 2018 | 17:34
yralez:
Почему гопники? Нормальная ситуация: Интерпол такая же международная организация, как и ЮНЕСКО или ФИФА.
Её сотрудники граждане каких-то конкретных стран и никаким иммунитетом не обладают.
alex_d 05 октября 2018 | 17:35
yralez: точно наши? а может, американцы, которые несколько лет назад арестовывали главу мвф, гражданина другой страны?