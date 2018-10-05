На создателя группы под названием «Мужское государство» в соцсети ВКонтакте завели уголовное дело

Владислава Позднякова подозревают в возбуждении ненависти к женщинам, — сообщает сайт «Медиазона». По его данным, в квартире Позднякова в Нижнем Новгороде в конце сентября прошел обыск. В тот же день суд арестовал его на 5 суток по статье о мелком хулиганстве.

«Мужское государство» – это закрытая группа. В Хабаровске четырех сторонников этого движения судят за создание экстремистского сообщества.