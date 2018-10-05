На создателя группы под названием «Мужское государство» в соцсети ВКонтакте завели уголовное дело
Владислава Позднякова подозревают в возбуждении ненависти к женщинам, — сообщает сайт «Медиазона». По его данным, в квартире Позднякова в Нижнем Новгороде в конце сентября прошел обыск. В тот же день суд арестовал его на 5 суток по статье о мелком хулиганстве.
«Мужское государство» – это закрытая группа. В Хабаровске четырех сторонников этого движения судят за создание экстремистского сообщества.
Комментарии7
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vovash45 05 октября 2018 | 16:39
а интересно, сколько женщин посадили за распространённую фразу- "все мужики- козлы"?...
zhrv 05 октября 2018 | 16:47
Не думаю, что жены поддержат инициативу ПЖиВ - рыбакам и охотникам, в обязательном порядке брать с собой женщин.
ft18 05 октября 2018 | 16:50
Расстрелять таких мало!!
lnmanusnostras1 05 октября 2018 | 16:57
Безотносительно того, что уголовное дело с такой формулировкой это бред конечно, но мне вот интересно, они чем там занимались в этом своем мужском государстве?
ewlada 05 октября 2018 | 16:58
И разговоры на кухнях будут признаны экстремизмом.
lnmanusnostras1 05 октября 2018 | 16:59
И как к такой новости отнесутся альбац и бычкова кажется, местные ярые феминистки, на чью сторону встанут?
d_moll 05 октября 2018 | 17:12
lnmanusnostras1: я феминистка и с отвращением отношусь к подобным м... Но сажать надо за дела, а не за слова, вот и все.