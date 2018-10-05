В Татарстане 18 студентов колледжа доставлены в больницу с признаками отравления неизвестным веществом

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Учащимся Арского педагогического колледжа стало плохо после того, как одна из студенток распылила духи в аудитории, — уточнили в Следственном комитете. В аудитории взяли пробы воздуха. Издание «Казанский репортер» пишет со ссылкой на источники, что ставшие причиной отравления духи были куплены в онлайн-магазине.