В Татарстане 18 студентов колледжа доставлены в больницу с признаками отравления неизвестным веществом
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Учащимся Арского педагогического колледжа стало плохо после того, как одна из студенток распылила духи в аудитории, — уточнили в Следственном комитете. В аудитории взяли пробы воздуха. Издание «Казанский репортер» пишет со ссылкой на источники, что ставшие причиной отравления духи были куплены в онлайн-магазине.
Комментарии7
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oldmen56 05 октября 2018 | 16:41
Духи.... Я один чуть не задохнулся в лифте после соседства с одной дамой.
nina51 05 октября 2018 | 16:46
oldmen56: Англия за все ответит !
gvs 05 октября 2018 | 16:42
Духи "Нина Риччи" в поддельном флаконе? ))))
Похоже, "Петрова" надо в Казани искать ))))
piter_ug 05 октября 2018 | 16:45
//духи были куплены в онлайн-магазине.//
гру подрабатывает?
Поиздержались на Англиях.
aleksandr39 05 октября 2018 | 16:48
Опять Чепига и Петров ??
jetsam 05 октября 2018 | 16:52
скрепоносный запах тяжел...
пуд лаптей. коры дуба, марганцовки, лучина, подорожник,
боярышник и аргентинский кокс.
rus095 05 октября 2018 | 16:58
Ёшкин кот- жители Солсбери нашли "Нина Ричи" и подкинули в Татарстан! Срочно выгнать всех дипломатов Британии из России! Всем в России понятно что это сделала МИ-6.