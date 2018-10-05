Рейтинг «Единой России» демонстрирует рекордное падение
Об этом сообщает РБК со ссылкой на фонд «Общественное мнение». По его данным, после президентских выборов рейтинг «Единой России» снизился на 20%, причем 3% партия потеряла только за последнюю неделю сентября. Социологи спросили у респондентов, за кого бы они проголосовали, если бы выборы в Госдуму прошли в следующее воскресенье. 31% опрошенных сказал, что поддержал бы «Единую Россию». Одновременно, по словам социологов, снижается рейтинг председателя партии Дмитрия Медведева. Количество тех, кто не доверяет премьер-министру после объявления пенсионной реформы, больше 50%, — пишет РБК.
Комментарии29
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kryimzdick 05 октября 2018 | 16:34
31 процент идиотов пока все-таки есть, неплохой резерв. А может, сами жулики.
ur_sus 05 октября 2018 | 16:35
kryimzdick:
//Количество тех, кто не доверяет премьер-министру после объявления пенсионной реформы, больше 50%, — пишет РБК.//
Россияне - народ "доверчивый", как русская баба с низкой самооценкой...
kottigr1 05 октября 2018 | 16:49
ur_sus:
- Алло, это вас беспокоит фонд "Общественное мнение". Ваше мнение важно для нас.
- Как вы относитесь к фигуре действующего Президента РФ, готовы ли.....
- Да пошли вы на х** вместе со своим Путиным.. !
- Спасибо за честный ответ. Так и запишем: "Вместе с Путиным!"...
neburzhui2 05 октября 2018 | 17:00
Да херня это всё - рейтинг единоросы всегда сами себе рисуют.
gordy 05 октября 2018 | 17:01
А на выборы у нас ходят те же самые избиратели?
vikwlad 05 октября 2018 | 17:00
Неужели в России так много дураков, которые готовы поддержать Медведева и Путина!
pepetz 05 октября 2018 | 17:39
vikwlad:
Ё-моё, ну посчитайте всех бюджетников с семьями, плюс ~ десять % идиотов. Путин будет всю жизнь сидеть. Даже на честных выборах.
kablukov 05 октября 2018 | 17:36
kryimzdick:+ опричники и вояки с ранней офигенной пенсией
sbk 05 октября 2018 | 16:42
31% клинических - это очень много.
hiryrg 05 октября 2018 | 17:01
sbk: К сожалению да. Выздоровление наступит только тогда, когда перестанет работать зомбоТВ по зомбированию и навешиванию лапши на уши. Но к сожалению, не наступит никогда...
don_ballon 05 октября 2018 | 17:34
sbk: Ну, нет, это не клиника. Эти 31% можно перечислить прямо по ведомственной принадлежности. профессиям и занятиям. Бенефициаров режима действительно много. Конечно, в 31% входят и нормальные болваны, жертвы телевидения, но 20% действительно хорошо кушают. Столько их было и в СССР, примерно.
vata_putya 05 октября 2018 | 16:43
после таких законов и уровня жизни у такого говна еще есть рейтинг. Россия, вперед!
piter_ug 05 октября 2018 | 16:43
Бред!
Ну кто будет доверять уточкину-тосканскому?
Ему и свои наверняка не доверяют.
Как можно доверять безликой тени?
oneoretwo 05 октября 2018 | 16:44
...натягивают из последних сил...ню-ню, не надорвитесь....
а все т.н. "рейтинги" всех едросаф вместе с плешивым давно под плинтусом на самом деле...
ft18 05 октября 2018 | 16:47
Пусть каждый россиянин поддержит падающее ЕдРо: купит себе ведро и положить в него ядро!
ed10075 05 октября 2018 | 16:48
У этой новости два варианта объяснений:
1. Фонд "Общественное мненение" врет как сивый мерин, ибо в партию Единая Россия верят только сами партейцы, да и то, далеко не все;
2. В стране переизбыток mudakov.
aleks50 Алексей Клубников 05 октября 2018 | 16:48
Неужто в стране 31% дебилов?
tvitov66 05 октября 2018 | 17:01
aleks50: да не, нашли 31 идиота с деменцией из сотни опрошенных в служебных коридорах власти
tv_victim 05 октября 2018 | 16:49
Вообще-то, членство в ЕР само по себе должно повлечь за собой минимум "двушечку". Участие в ее мероприятиях, поддержка на выборах, пропаганда и агитация в ее пользу - отягчающие обстоятельства.
clandestino 05 октября 2018 | 17:02
ЕР и подсчёт каких бы то ни было процентов вещи несовместимые. Едросы как только увидят проценты сразу начинают их красть и будут это делать даже если отрубить им руки. Нет, когда речь заходит о ЕР я никаким процентам не верю. Идиотов много, это да, но не 31%, да и не все они себе враги. С чего бы им голосовать за ЕР?
volodyav 05 октября 2018 | 17:05
У нее есть рейтинг? Не знал
hiryrg 05 октября 2018 | 17:08
volodyav: да 31% больных идиотов.
vectorzz 05 октября 2018 | 17:20
Но Российская странность и невероятность состоит в том, что при нынешнем ЦИКе - Устрой сейчас выборы - ЕР "победит" с подавляющим большинством. Хоть у них и падает рейтинг, но их количество во власти не падает. А так как за выборы отвечают ОНИ перед НИМ и организуют выборы ОНИ по указке ЕГО ,то И ОНИ И ОН - лидируют!!!
keg 05 октября 2018 | 17:32
туго...туго до населения доходит кто настоящий враг России....
sergey187 05 октября 2018 | 17:37
keg: Всё уже давно дошло.
nasar2 05 октября 2018 | 17:37
А им не все равно этот рейтинг?
gus13 05 октября 2018 | 17:44
Только полный идиот может голосовать за ер. Общество как вижу, идет на поправку. Лишь бы не было ремиссии.
nasar2 05 октября 2018 | 17:46
Голосуют за эту партию только зажравшиеся холуи или дебилы!
yakutt86 05 октября 2018 | 17:49
Рейтинг до лампочки, лишь бы рупь не падал.