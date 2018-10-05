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16:31, 05 октября 2018

Рейтинг «Единой России» демонстрирует рекордное падение

Об этом сообщает РБК со ссылкой на фонд «Общественное мнение». По его данным, после президентских выборов рейтинг «Единой России» снизился на 20%, причем 3% партия потеряла только за последнюю неделю сентября. Социологи спросили у респондентов, за кого бы они проголосовали, если бы выборы в Госдуму прошли в следующее воскресенье. 31% опрошенных сказал, что поддержал бы «Единую Россию». Одновременно, по словам социологов, снижается рейтинг председателя партии Дмитрия Медведева. Количество тех, кто не доверяет премьер-министру после объявления пенсионной реформы, больше 50%, — пишет РБК.

Комментарии

29

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kryimzdick 05 октября 2018 | 16:34

31 процент идиотов пока все-таки есть, неплохой резерв. А может, сами жулики.

ur_sus 05 октября 2018 | 16:35

kryimzdick:
//Количество тех, кто не доверяет премьер-министру после объявления пенсионной реформы, больше 50%, — пишет РБК.//
Россияне - народ "доверчивый", как русская баба с низкой самооценкой...

kottigr1 05 октября 2018 | 16:49

ur_sus:
- Алло, это вас беспокоит фонд "Общественное мнение". Ваше мнение важно для нас.
- Как вы относитесь к фигуре действующего Президента РФ, готовы ли.....
- Да пошли вы на х** вместе со своим Путиным.. !
- Спасибо за честный ответ. Так и запишем: "Вместе с Путиным!"...

neburzhui2 05 октября 2018 | 17:00

Да херня это всё - рейтинг единоросы всегда сами себе рисуют.

gordy 05 октября 2018 | 17:01

А на выборы у нас ходят те же самые избиратели?

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vikwlad 05 октября 2018 | 17:00

Неужели в России так много дураков, которые готовы поддержать Медведева и Путина!

pepetz 05 октября 2018 | 17:39

vikwlad:

Ё-моё, ну посчитайте всех бюджетников с семьями, плюс ~ десять % идиотов. Путин будет всю жизнь сидеть. Даже на честных выборах.

kablukov 05 октября 2018 | 17:36

kryimzdick:+ опричники и вояки с ранней офигенной пенсией

sbk 05 октября 2018 | 16:42

31% клинических - это очень много.

hiryrg 05 октября 2018 | 17:01

sbk: К сожалению да. Выздоровление наступит только тогда, когда перестанет работать зомбоТВ по зомбированию и навешиванию лапши на уши. Но к сожалению, не наступит никогда...

don_ballon 05 октября 2018 | 17:34

sbk: Ну, нет, это не клиника. Эти 31% можно перечислить прямо по ведомственной принадлежности. профессиям и занятиям. Бенефициаров режима действительно много. Конечно, в 31% входят и нормальные болваны, жертвы телевидения, но 20% действительно хорошо кушают. Столько их было и в СССР, примерно.

vata_putya 05 октября 2018 | 16:43

после таких законов и уровня жизни у такого говна еще есть рейтинг. Россия, вперед!

piter_ug 05 октября 2018 | 16:43

Бред!
Ну кто будет доверять уточкину-тосканскому?
Ему и свои наверняка не доверяют.
Как можно доверять безликой тени?

oneoretwo 05 октября 2018 | 16:44

...натягивают из последних сил...ню-ню, не надорвитесь....
а все т.н. "рейтинги" всех едросаф вместе с плешивым давно под плинтусом на самом деле...

ft18 05 октября 2018 | 16:47

Пусть каждый россиянин поддержит падающее ЕдРо: купит себе ведро и положить в него ядро!

ed10075 05 октября 2018 | 16:48

У этой новости два варианта объяснений:
1. Фонд "Общественное мненение" врет как сивый мерин, ибо в партию Единая Россия верят только сами партейцы, да и то, далеко не все;
2. В стране переизбыток mudakov.

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aleks50 Алексей Клубников 05 октября 2018 | 16:48

Неужто в стране 31% дебилов?

tvitov66 05 октября 2018 | 17:01

aleks50: да не, нашли 31 идиота с деменцией из сотни опрошенных в служебных коридорах власти

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tv_victim 05 октября 2018 | 16:49

Вообще-то, членство в ЕР само по себе должно повлечь за собой минимум "двушечку". Участие в ее мероприятиях, поддержка на выборах, пропаганда и агитация в ее пользу - отягчающие обстоятельства.

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clandestino 05 октября 2018 | 17:02

ЕР и подсчёт каких бы то ни было процентов вещи несовместимые. Едросы как только увидят проценты сразу начинают их красть и будут это делать даже если отрубить им руки. Нет, когда речь заходит о ЕР я никаким процентам не верю. Идиотов много, это да, но не 31%, да и не все они себе враги. С чего бы им голосовать за ЕР?

volodyav 05 октября 2018 | 17:05

У нее есть рейтинг? Не знал

hiryrg 05 октября 2018 | 17:08

volodyav: да 31% больных идиотов.

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vectorzz 05 октября 2018 | 17:20

Но Российская странность и невероятность состоит в том, что при нынешнем ЦИКе - Устрой сейчас выборы - ЕР "победит" с подавляющим большинством. Хоть у них и падает рейтинг, но их количество во власти не падает. А так как за выборы отвечают ОНИ перед НИМ и организуют выборы ОНИ по указке ЕГО ,то И ОНИ И ОН - лидируют!!!

keg 05 октября 2018 | 17:32

туго...туго до населения доходит кто настоящий враг России....

sergey187 05 октября 2018 | 17:37

keg: Всё уже давно дошло.

nasar2 05 октября 2018 | 17:37

А им не все равно этот рейтинг?

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gus13 05 октября 2018 | 17:44

Только полный идиот может голосовать за ер. Общество как вижу, идет на поправку. Лишь бы не было ремиссии.

nasar2 05 октября 2018 | 17:46

Голосуют за эту партию только зажравшиеся холуи или дебилы!

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yakutt86 05 октября 2018 | 17:49

Рейтинг до лампочки, лишь бы рупь не падал.

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