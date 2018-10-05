Рейтинг «Единой России» демонстрирует рекордное падение

Об этом сообщает РБК со ссылкой на фонд «Общественное мнение». По его данным, после президентских выборов рейтинг «Единой России» снизился на 20%, причем 3% партия потеряла только за последнюю неделю сентября. Социологи спросили у респондентов, за кого бы они проголосовали, если бы выборы в Госдуму прошли в следующее воскресенье. 31% опрошенных сказал, что поддержал бы «Единую Россию». Одновременно, по словам социологов, снижается рейтинг председателя партии Дмитрия Медведева. Количество тех, кто не доверяет премьер-министру после объявления пенсионной реформы, больше 50%, — пишет РБК.