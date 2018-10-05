У администрации президента прошел спектакль-пикет в поддержку Олега Сенцова
Его организовали актеры и драматурги Театра.doc, — сообщает телеканал «Дождь». К акции могли присоединиться все желающие. Среди плакатов, с которыми стояли участники, например, такое: «Мы просто постоим в поддержку Олега Сенцова, потому что больше ничего сделать не можем».
Комментарии10
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kara 05 октября 2018 | 16:38
Олег! не прекращай!?
banderobab 05 октября 2018 | 16:44
Шо це за помойка Театр.док, а бандеровцы?
socialism 05 октября 2018 | 17:31
С этим "театром" всё ясно. Взять их всех за шкирку и пинка в бандеровскую Украину.
На пытки Бутиной в американских застенках им наплевать. Как и всей русофобской и прозападной швали. Правильно их называют пятой колонной.
noxepy_88 05 октября 2018 | 16:41
На улице идёт дождь, а у нас идёт концэрт!
А известный украинский клоун показывает коронный украинский фокус - как голодать много месяцев, и поправиться на 4 кило!
Спешите видеть!!!
tv_victim 05 октября 2018 | 16:42
Да вся эта "голодовка" сплошной спектакль.... Позорище. Теперь этому "голодальщику" весь оставшийся срок у "параши" кантоваться....
noxepy_88 05 октября 2018 | 16:51
tv_victim: Это не театр, это цирк! (с)
lnmanusnostras1 05 октября 2018 | 16:55
Ребята новостей то не читают) Хотя может готовились, старались, чего уж отменять что ли концерт!
stakanoff 05 октября 2018 | 17:21
lnmanusnostras1: Шоу маст гоу он! )))
kvam 05 октября 2018 | 17:30
Тем, кто хочет свободы Сенцова, надо выходить в места, где размещаются офисы власти и встав на публичное место, с плакатом за освобождение выдающегося и замечательного режиссера, создавшего всего один фильм, который никто до конца досмотреть не может, надо громко или тихо, ну как получится, насрать себе в штаны.
Потом можно там стоять хоть вечно, потому что никто из ментов с говном связываться не будет.
Либералы! Засранцы!
Вперед за пургеном!
sam2018 05 октября 2018 | 17:32
Потрошенко в письме Свинцову охудил прекращение голодовки и призвал продолжить ее до победного конца !