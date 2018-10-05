У администрации президента прошел спектакль-пикет в поддержку Олега Сенцова

Его организовали актеры и драматурги Театра.doc, — сообщает телеканал «Дождь». К акции могли присоединиться все желающие. Среди плакатов, с которыми стояли участники, например, такое: «Мы просто постоим в поддержку Олега Сенцова, потому что больше ничего сделать не можем».