Украинский омбудсмен Людмила Денисова получила подтверждение того, что Олег Сенцов прекратил голодовку

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека требует предоставить режиссеру независимых медиков. «Олег Сенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, практически за гранью», — написала Денисова на своей странице в Фейсбуке. Она отметила, что выход из голодовки – это процесс более сложный, чем сам отказ от еды.

О том, что осужденный по обвинению в подготовке терактов в Крыму Сенцов прекратил голодовку, сегодня объявила Федеральная служба исполнения наказаний.