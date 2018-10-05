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16:30, 05 октября 2018

Украинский омбудсмен Людмила Денисова получила подтверждение того, что Олег Сенцов прекратил голодовку

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека требует предоставить режиссеру независимых медиков. «Олег Сенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, практически за гранью», — написала Денисова на своей странице в Фейсбуке. Она отметила, что выход из голодовки – это процесс более сложный, чем сам отказ от еды.
О том, что осужденный по обвинению в подготовке терактов в Крыму Сенцов прекратил голодовку, сегодня объявила Федеральная служба исполнения наказаний.

Комментарии

10

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parasuk_ 05 октября 2018 | 16:34

Интересно, на каком языке она это требует. Теперь на украинде все официальные цидули должны быть только на поросячьей мове

drillerthriller 05 октября 2018 | 16:48

parasuk_: Поросячий - родной язык парасюков? Да, поросюк?

parasuk_ 05 октября 2018 | 16:52

drillerthriller: Не, это жаргон для общения туземцев на порашкиной орде

kottigr1 05 октября 2018 | 16:55

parasuk_: У путинского "бледнолицего папуаса" появился свой жаргон ?

parasuk_ 05 октября 2018 | 17:11

kottigr1: Голубчик, вы как тот идиот из пословицы, который может один задать столько вопросов, что 1000 мудрецов не разберутся. Вам не грустно из-за этого?

kottigr1 05 октября 2018 | 17:14

parasuk_: Странно, что Ваша мудрость сломалась на первом же вопросе..

parasuk_ 05 октября 2018 | 17:16

kottigr1: Я-то не первый день вас знаю, вот и приходится отгораживаться от мутного потока вашей любознательности. Опять-таки, пословицу про бисер и некошерных зверюшек тоже никто не отменял ;)

kara 05 октября 2018 | 16:36

так получается, что все кто выступал в поддержку Сенцова, делали это зря?!
а почетного жителя Вероны ему придеться вернуть?

sg103 05 октября 2018 | 16:41

Ей вынесли и показали парашу с переваренным первым за полгода завтраком Олежека. Так держать, укрострадалец! Экономь деньги Российских налогоплательщиков.

lnmanusnostras1 05 октября 2018 | 17:01

Я так понимаю судю по коментам людей, которые пока только стебут сенцова, с украины методичек еще не подвезли)

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