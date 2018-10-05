Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных пройдет завтра в Сахаровском центре в Москве

Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных «За вашу и нашу свободу» пройдет завтра в Сахаровском центре в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета Правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис.

«Благотворительный вечер пройдет в форме авторского творческого вечера режиссера театра и кино Владимира Мирзоева. Он откроется с показазом фильма «Борис Годунов» и продолжится обсуждением как этого фильма, так и вообще творчества Владимира Мирзоева и других тем, о которых участники захотят поговорить с режиссером», — сказал он.

С.Давидис отметил, что на вечере будут собираться пожертвования политзаключенным, а также будет предоставлена возможность написать политзаключенным письмо. Собранные средства пойдут в фонд поддержки политзаключенных, из которых оплачиваются услуги защиты, оказывается материальная помощь заключенным и их семьям.



С.Давидис заявил, что подобные вечера проходят уже несколько лет при поддержке Союза Солидарности с политзаключенными, Правозащитного центра «Мемориал», а также движения «Солидарность.

«Мы приглашаем приходить на наш вечер и приводить с собой друзей, знакомых, родственников — всех, кому не безразлична судьба политзаключенных и интересно творчество Владимира Мирзоева», — заключил он.

Благотворительный вечер начнется в субботу, 6 октября, в 16:00.