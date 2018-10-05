Сегодня бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отмечает свое бракосочетание с переводчицей из Южной Кореи Сойон Ким

Официально 74-летний Герхард Шредер и 49-летняя Сойон Ким сочетались браком в мае после того, как экс-канцлер ФРГ развелся со своей бывшей супругой. Переводчица с немецкого Сойон Ким — пятая жена Шредера. Знакомство пары состоялось в 2016 году на международном форуме. Сойон Ким прежде также должна была получить согласие на развод от своего бывшего мужа. Празднование пройдет в фешенебельном берлинском отеле «Адлон», расположенном недалеко от бундестага и администрации канцлера. Среди 150 приглашенных гостей — президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, бывшие члены германского кабмина и соратники Шредера по партии, а также знаменитые немецкие деятели искусства. Германские СМИ отмечают, что вопреки курсировавшим прежде слухам Герхард Шредер не пригласил на свою торжественную свадьбу Владимира Путина, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После бракосочетания жена экс-канцлера носит имя Сойон Ким-Шредер.

Свадебное путешествие пара проведет в Германии. Сойон Ким пожелала посетить родину классиков немецкого романтизма Веймар и послушать оперу в Дрездене