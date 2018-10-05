Россия и Индия подписали контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С400 «Триумф»
По словам помощника президента Юрия Ушакова, сумма сделки превышает 5 миллиардов долларов. По данным индийской прессы, Индия заплатит авансом 15% от суммы контракта, остальная часть будет связана со сроками поставок. Первый комплекс будет поставлен в течение двух лет после заключения договора.
Власти Индии не испугались США, которые угрожают санкциями, если сделка будет заключена, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, соглашение по поставкам ВМС Индии четырех российских фрегатов пока не подписана.
Комментарии11
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kryimzdick 05 октября 2018 | 16:09
а почему Асаду только с-300 подарили?
azt 05 октября 2018 | 16:11
kryimzdick: Не подарили, а вложили.
neburzhui2 05 октября 2018 | 16:16
Власти Индии не испугались США, которые угрожают санкциями, если сделка будет заключена,
Может в перспективе от этих самых американцев индусам отбиваться придётся :-))
kryimzdick 05 октября 2018 | 16:24
neburzhui2: да американцы бросят свою оклахому и заполонят Индию мигрируют
banderobab 05 октября 2018 | 16:11
Хомячьё! Печалька? Ваших заокеанских кумиров и боссов послали прямо на... ;-))))))))
kindman_a 05 октября 2018 | 16:13
banderobab:
Ты кто?
kryimzdick 05 октября 2018 | 16:20
banderobab: а шо, Америка воюет с Индией? Дузьям твоим мусликам придется туго пакистанским
boseal 05 октября 2018 | 16:12
kryimzdick: Жирно будет Асаду такие подарки делать. лучше в Индию продать за живые деньги.
neburzhui2 05 октября 2018 | 16:18
kryimzdick:
а почему Асаду только с-300 подарили?
Залежалый товар. Ну и чтобы израильских евреев совсем не напугать.
:-)))))))))))
pedrobutylkovich 05 октября 2018 | 16:24
neburzhui2: Залежалый товар. Ну и чтобы израильских евреев совсем не напугать
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Учитывая ограниченные возможности евреев - в самый раз.
zollendorf 05 октября 2018 | 16:20
За безопасность Индии уже не беспокоимся.
Она сможет доблестно отбить атаки со стороны Кыргызстана или Бангладеша.