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Эксклюзив Эха 16:00, 05 октября 2018

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека получила подтверждение, что Олег Сенцов прекратил голодовку

Уполномоченный Верховной Рады по  правам человека Людмила Денисова получила подтверждение, что осужденный в  РФ украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, и  требует предоставления ему независимых медиков. «Олег Сенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, практически за  гранью»,  — написала она на  своей странице в  соцсети Фейсбук в  пятницу. Она отметила, что выход из  голодовки  — это процесс более сложный, чем сама голодовка.

На данный момент о том, что на 145-й день Сенцов прекратил свою акцию известно со слов замглавы российского пенитенциарного ведомства Валерия Максименко. Тот заявил, что режиссер написал заявление и в ближайшее время об этом сообщит его адвокат Дмитрий Динзе. Информацию о том, что такая встреча в Лабытнанги сейчас проходит «Эху» подтвердила и уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, о причинах решения Сенцова ей неизвестно. О получении данных от ФСИН о прекращении голодовки режиссера ранее сообщил глава СПЧ Михаил Федотов. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что довольна тем, что голодовка завершена. В минувшую субботу ФСИН опубликовала фото Сенцова из больницы, куда он был доставлен для обследования. Говорилось, что состояние его носит критический характер и поддерживающей терапии уже недостаточно. Ее Сенцову назначили 28 мая, а с 19 июля под контролем врачей дневной рацион режиссера составлял по две ложки питательной смеси.

Свою бессрочную акцию с требованием освобождения 64 украинских политзаключенных из российских тюрем Олег Сенцов, осужденный на 20 лет колонии, продолжал с 14 мая.

Своей голодовкой осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов обратил внимание на проблему обмена украинских политзаключенных в России. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Украины Алексей Гончаренко. По его словам, требование О.Сенцова освободить украинских политзаключенных в России, не требуя свободы себе лично, говорит об уровне его сознания и силе воли. А.Гончаренко напомнил, что 18 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении в Нобелевский комитет с ходатайством о присуждении О.Сенцову Нобелевской премии мира.

Комментарии

14

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banderobab 05 октября 2018 | 16:06

Верховная Рада с горя от бросившего "голодовку", живого и здорового террориста Режиссера - сегодня упьется мутной с кислыми огурцами.
В хлам. В зюзю. В грязь. ;))))

nina51 05 октября 2018 | 16:21

banderobab: выход из голодовки процесс архисложный, но уровень его сознания и сила воли не даст ему сразу сожрать банку варенья и корзину печенья

neburzhui2 05 октября 2018 | 16:25

Всем этим политиканам насрать на живого человека. По их понятиям лучше бы помер.

venedikt_pidarass 05 октября 2018 | 16:30

nina51: Пока он питается данным ему от природы способом через кожаные соски от сокамерников.

boseal 05 октября 2018 | 16:09

Уверен, что разберутся и без советов "уполномоченной".

dorin1987 05 октября 2018 | 16:10

_: Это те, кто сажал украинца за мыслепреступление на территории аннексированного няшмяша на 22 года в колонию? Да уж, те подонки разберутся....

boseal 05 октября 2018 | 16:18

dorin1987: Хе-хе, все так и было. Сидел на лавочке режиссер, спокойно себе "мыслепреступлял", а его хвать и на 22 года. От обиды даже на диету сесть пришлось. Поняв, что нобелевскую премию не дадут, начал есть.

dorin1987 05 октября 2018 | 16:24

_: /все так и было. Сидел на лавочке режиссер, спокойно себе "мыслепреступлял", а его хвать и на 22 года/ - Абсолютно верно. Вам остается пожелать, что бы вашу маму точно так же посадили. Интересно, тогда у Вас станут пальцы накняпать "Хе-хе" и отпускать шуточки про голодовку?

boseal 05 октября 2018 | 16:28

dorin1987: А причем тут моя мама, многоуважаемый собеседник?

kara 05 октября 2018 | 16:10

наверное,до последнего надеялись,что это не правда.
еще и сестра возмущается-как он так мог с нами поступить

sir_sar 05 октября 2018 | 16:14

Нетрудно догадаться, кто стоит за российским террористом Сенцовым.
Российским спецслужбам нужно сделать выводы. Киев публично признался в поддержке терроризма в России.

venezianez49 05 октября 2018 | 16:20

По прежнему чего "требуют" в связи с этой мразью (как оказалось - слабохарактерной и трусливой) ?

imellendorf 05 октября 2018 | 16:22

Достижение бессмертного доктора Хайдера (218 дней голодовки) остается непокоренным . Кто следующий ))

abu_vgrobu 05 октября 2018 | 16:26

"По мнению специалиста, на фотографиях Сенцов выглядит в меру упитанным человеком с хорошей мышечной массой без признаков истощения.Режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России за организацию терактов, своей голодовкой лишь улучшил своё состояние здоровья. Такое мнение высказала Лайфу врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, отметив, что, учитывая количество потерянных килограммов, речь не может идти о каких-то существенных ограничениях.
— Мы видим несоответствие цифр длительности голодовки и потерянного веса. 145 дней и 12 килограммов — это несоизмеримые цифры, и это говорит о том, что голодовка была неполной, мягко говоря, — отметила врач.
По словам диетолога, речь могла идти об отказе от каких-либо продуктов — например, от камерной еды он отказывался, а питался тем, что ему передавали.Соответственно, вреда здесь никакого нет, только польза для здоровья, потому что мы знаем, что люди, которые выжили в концлагерях, блокадном Ленинграде, они прожили очень продолжительную жизнь, — заявила Мухина.По мнению специалиста, на фотографиях Сенцов выглядит в меру упитанным человеком с хорошей мышечной массой без признаков истощения.
— То есть на его изначальных фотографиях видно, что его вес был на верхней границе нормы, возможно, даже был небольшой избыток веса, что говорит о том, что в эти 145 дней было просто гипокалорийное питание с отказом от некоторых продуктов, но, скорее всего, это просто носило такой показушный характер."

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