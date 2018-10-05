Уполномоченный Верховной Рады по правам человека получила подтверждение, что Олег Сенцов прекратил голодовку

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила подтверждение, что осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, и требует предоставления ему независимых медиков. «Олег Сенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, практически за гранью», — написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу. Она отметила, что выход из голодовки — это процесс более сложный, чем сама голодовка.

На данный момент о том, что на 145-й день Сенцов прекратил свою акцию известно со слов замглавы российского пенитенциарного ведомства Валерия Максименко. Тот заявил, что режиссер написал заявление и в ближайшее время об этом сообщит его адвокат Дмитрий Динзе. Информацию о том, что такая встреча в Лабытнанги сейчас проходит «Эху» подтвердила и уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, о причинах решения Сенцова ей неизвестно. О получении данных от ФСИН о прекращении голодовки режиссера ранее сообщил глава СПЧ Михаил Федотов. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что довольна тем, что голодовка завершена. В минувшую субботу ФСИН опубликовала фото Сенцова из больницы, куда он был доставлен для обследования. Говорилось, что состояние его носит критический характер и поддерживающей терапии уже недостаточно. Ее Сенцову назначили 28 мая, а с 19 июля под контролем врачей дневной рацион режиссера составлял по две ложки питательной смеси.

Свою бессрочную акцию с требованием освобождения 64 украинских политзаключенных из российских тюрем Олег Сенцов, осужденный на 20 лет колонии, продолжал с 14 мая.

Своей голодовкой осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов обратил внимание на проблему обмена украинских политзаключенных в России. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Украины Алексей Гончаренко. По его словам, требование О.Сенцова освободить украинских политзаключенных в России, не требуя свободы себе лично, говорит об уровне его сознания и силе воли. А.Гончаренко напомнил, что 18 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении в Нобелевский комитет с ходатайством о присуждении О.Сенцову Нобелевской премии мира.