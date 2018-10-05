Платная парковка распространилась за МКАД
Парковочные места станут платными на 10 улицах района Новокосино, — сообщает департамент транспорта. Стоимость парковки – 40 рублей в час.
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Парковочные места станут платными на 10 улицах района Новокосино, — сообщает департамент транспорта. Стоимость парковки – 40 рублей в час.
Комментарии5
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djuga 05 октября 2018 | 15:42
Кто там божился, что платная зона будет только а пределах Бульварного кольца?
А потом говорили про Садовое, потом про ТТК...
Что тут еще говорить - жадное у нас государство. Очень жадное и циничное. Рэкетирское.
tv_victim 05 октября 2018 | 15:50
От Москвы до самых до окраин!
Велика Россия, а припарковаться негде.....
ft18 05 октября 2018 | 15:51
Замкадыши, готовьте вкладыши!!
zhrv 05 октября 2018 | 16:01
А я то думал, для чего городу "новые территории", а вон оно че - для дани с автомобилистов. Дескать, в Новокосино и Троицк, и везде еще - едет весь город, паркуется где попало, мешает власти жить.
karlson_helikopteroff 05 октября 2018 | 16:09
Проголосили за понаехавших? Получите