Минздрав предлагает запретить рекламу противомикробных лекарств, в том числе популярных леденцов от боли в горле, — сообщает РБК. Сейчас в российских СМИ запрещена реклама лекарств, которые отпускаются по рецепту. Фармацевтические компании являются основными рекламодателями в России. В прошлом году на них приходилось 23% всего рекламного рынка.