Минздрав предлагает запретить рекламу противомикробных лекарств, в том числе популярных леденцов от боли в горле
Минздрав предлагает запретить рекламу противомикробных лекарств, в том числе популярных леденцов от боли в горле, — сообщает РБК. Сейчас в российских СМИ запрещена реклама лекарств, которые отпускаются по рецепту. Фармацевтические компании являются основными рекламодателями в России. В прошлом году на них приходилось 23% всего рекламного рынка.
Комментарии8
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vasyakirin 05 октября 2018 | 15:45
Моча и спирт отечественные противомикробные лекарства, в рекламе не нуждаются!
tvitov66 05 октября 2018 | 15:54
vasyakirin: во первых в любом православном молитвослове есть молитвы от всех болезней, а во вторых сосать и лизать надо не какие-то там леденцы, а повышать рейтинг вождя сверхдержавы!
nemez1 05 октября 2018 | 15:48
Совсем чиновники минздрава обнищали, лечить не могут, это трудно, не кому и нечем, готовы на каждой мелочи, взятку срубить.
tvitov66 05 октября 2018 | 15:57
nemez1: наша высокодуховная сверхдержава нам всем безвозмездно выдала медицинские полюса ... только не указали каким местом его к больному месту прикладывать и на сколько
motooppic 05 октября 2018 | 15:54
а не пора ли по этому поводу на оппозиционный митинг протеста рвануть? Там и оторвемся на славу!
oktabr 05 октября 2018 | 15:57
не, следует подождать закон о первой брачной ночи
compare 05 октября 2018 | 16:11
oktabr: причем.чтобы угодить всем "вкусам",право распространяется на обоих супругов)))
ematveev 05 октября 2018 | 16:13
Правильное решение. Еще и мыло с антибиотиками надо запретить, а то с младенчества иммунитет у человека подавляется... Точнее - не возникает просто в связи с постоянной возможностью защититься с помощью внешних воздействий: леденцы с антибиотиками, мыло с антибиотиками и т.д.