Министерство финансов планирует развивать рынок заимствований у населения, а также упрощать условия покупки и продажи ценных бумаг, — сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, население – надежный, хороший инвестор. Силуанов подчеркнул, что меры правительства по стимулированию расчетов в национальных валютах не коснутся валютных счетов физических лиц.