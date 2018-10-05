Министерство финансов планирует развивать рынок заимствований у населения
Министерство финансов планирует развивать рынок заимствований у населения, а также упрощать условия покупки и продажи ценных бумаг, — сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, население – надежный, хороший инвестор. Силуанов подчеркнул, что меры правительства по стимулированию расчетов в национальных валютах не коснутся валютных счетов физических лиц.
Комментарии16
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tag188 05 октября 2018 | 15:39
Надо как при Сталине -- выдавать часть зарплаты облигациями государственного займа. Тем более, очень многие ностальгируют по сталинским временам.
chapter_2 05 октября 2018 | 15:53
tag188: У Министерства финансов денег - куры не клюют, а у нас на водку не хватает! А если серьёзно, то деньги, скорее всего, нужны на различные Кремль-хотелки...
vikwlad 05 октября 2018 | 16:01
"...население – надежный, хороший инвестор."
Вот только государство эти инвестиции опять профукает и попросит ещё.
vezdehod 05 октября 2018 | 16:13
Кооператив "Озеро" видимо уже хрен чего даёт - приходится заимствовать у населения.
kindman_a 05 октября 2018 | 15:39
Ну, чё, давайте делайте обязательную подписку для бюджетников на гособлигации, как век назад.
Дебилы, б....
ft18 05 октября 2018 | 15:41
Да что тут думать? Сталинские славные займы ввести, а кто не будет их брать - записывать в экстремисты!
tvitov66 05 октября 2018 | 15:51
ft18: "Будь человеком, не жались и нам маленько сахарку отсыпь." («Место встречи изменить нельзя»- I, Жеглов)
pikol 05 октября 2018 | 15:43
Ободрали уже население, как липку а теперь еще про какие-то заимствования.
avp235 05 октября 2018 | 15:48
Опять кинуть хочут.
tvitov66 05 октября 2018 | 16:00
avp235: да уже кинули (как с пенсией) - желают обосновать
piter_ug 05 октября 2018 | 15:49
Выкуси!
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 15:51
Покажите пример хорошего и надёжного инвестирования - получайте половину своей немаленькой зарплаты государственными облигациями. Да, различного уровня депутатов это тоже касается, как и членов Совета Федерации и тому подобных деятелей..
tv_victim 05 октября 2018 | 15:55
Население - хороший инвестор!!!!!!!! Особенно если его постоянно нахлобучивать! Блин! Это министр финансов? Ему наперсточником на вокзале подъедаться.... Хотя, можно и в министерстве лохов объегоривать.....
yralez 05 октября 2018 | 16:06
Счас.....побежали.
compare 05 октября 2018 | 16:09
а надо? бюджет верстался из расчета 40 долл. за бочку нефти,сейчас-за 80...значит,есть второй! бюджет,который никто не может даже "пощупать",но он есть и куда же льются эти мазутно-валютные реки? о каких еще "нуждах" поют финансисты? совсем людей за идиотов стали "держать"...
dedctolet 05 октября 2018 | 16:12
Никто тебе Антон ,добровольно денег не даст.Может только"патриоты"скинутся,да и то вряд ли.