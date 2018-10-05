Суд в Сочи арестовал на 5 суток местного видеоблогера Вахтанга Езугбаю, признав его виновным в мелком хулиганстве
Центральный суд Сочи арестовал на 5 суток местного видеоблогера Вахтанга Езугбаю, признав его виновным в мелком хулиганстве. Езугбая – активист Левого фронта, ведет YouTube-канал, где ежедневно выкладывает видеосюжеты о городских проблемах. Недавно он участвовал в общественных слушаниях и пытался задать вопрос мэру Сочи Анатолию Пахомову. Видеосюжет об этом появился на канале 30 сентября, спустя несколько дней блогера вызвали в суд, — сообщает Коммерсант.
Комментарии8
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vladimir1_57 05 октября 2018 | 15:41
И шО?
блоХер не может быть фу_лиганом?
motooppic 05 октября 2018 | 15:51
а на х** нам вообще эту херню надо знать? Что за помоечные новости то? Завтра, например, интересный боксерский поединок-об этом пишите, а не о дерьме всяком
ematveev 05 октября 2018 | 16:23
motooppic:
Вы что?!?
Написано же черным по белому: он АКТИВИСТ.
А то, что он матерился в кабинете администрации - это ж мелочи. Активисты-блогеры всегда так делают: вспомните активиста Навального с его эпическим "...бараны ё%аные!" по отношению к своим хомячкам.
Кстати, о том, что этот "активист" внаглую занял несколько комнат, ему не принадлежащих, откуда его пока что не могут выгнать - Эхо не рассказывает. Видимо, чтобы ореол мученика не померк...
kottigr1 05 октября 2018 | 16:26
ematveev: Отлично смотрелись бы в мусорном баке этот мер, вместе с холуями его оправдывающими..
kottigr1 05 октября 2018 | 16:28
ematveev: А то, что он матерился в кабинете администрации - это ж мелочи. Активисты-блогеры..
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Запутинским врунишкам очень полезно посмотреть..
https://echo.msk.ru/blog/day_video/2290712-echo/
zemljanka 05 октября 2018 | 16:18
Вертикаль.
Защищается.
Репрессиями.
ematveev 05 октября 2018 | 16:30
zemljanka:
От хулиганов, посадкой их на пять суток? Точно, репрессия.
А теперь представьте ситуацию: этот чувак занимает ВОСЕМЬ ваших комнат, и вы его не можете оттуда выселить. А потом он вдруг приходит к вам домой, требует отдать эти восемь комнат ему и на отказ сделать это - обкладывает вас херами.
Это именно то, за что этот "активист" сел.
И это ему еще не зачли эпизод с самовольным заселением в общежитие.
Интервью его мамы почитайте, чтобы глазки-то у вас открылись.
А новость подана по-эховски: однозначно читается, что активист арестован за свою деятельность. И ни слова про дебош, и ни слова про самозахват чужого (НЕ ПУСТУЮЩЕГО!!!) жилья...
anna20869 05 октября 2018 | 16:19
Пахомов испугался гласности, иначе никак арест не объяснить. По мере нарастания кризиса таких случаев будет все больше по стране