Суд в Сочи арестовал на 5 суток местного видеоблогера Вахтанга Езугбаю, признав его виновным в мелком хулиганстве

Центральный суд Сочи арестовал на 5 суток местного видеоблогера Вахтанга Езугбаю, признав его виновным в мелком хулиганстве. Езугбая – активист Левого фронта, ведет YouTube-канал, где ежедневно выкладывает видеосюжеты о городских проблемах. Недавно он участвовал в общественных слушаниях и пытался задать вопрос мэру Сочи Анатолию Пахомову. Видеосюжет об этом появился на канале 30 сентября, спустя несколько дней блогера вызвали в суд, — сообщает Коммерсант.