Фигуранта «пензенского дела» Виктора Филинкова нашли в следственном изоляторе №1 в Нижнем Новгороде
Об этом сообщила в Фейсбуке член общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая. По ее словам, Филинков находится в одиночной, очень холодной камере, больной и без лекарств. По т.н. «пензенскому делу» в Санкт-Петербурге и Пензе арестованы 11 человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе «Сеть». Фигуранты утверждают, что сотрудники ФСБ выбивали признательные показания под пытками.
Комментарии4
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motooppic 05 октября 2018 | 15:38
нам, россиянам, нам этих террористических ублюдков демократически наср*ть и оппозиционно растереть!
ft18 05 октября 2018 | 15:43
Слава доблестным чекистам, которые всегда начеку!!
Даешь каждому россиянину по чеку!!
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 15:46
И этот "очень больной" ? Какого ж вы хрена с о слабеньким здоровьем в геволюционегы подались ?..
ivfn 05 октября 2018 | 15:52
abu_vgrobu:
// Какого ж вы хрена с о слабеньким здоровьем в геволюционегы подались ?.//
Драйв,адреналин и вообще это круто: тюрьмы ,одиночки ИТД. И опять же это сейчас модно. .Тот же Лелик сколько уже томится в казематах? ГЕРОЙ!!!!!