Большинство россиян – 80% — знает о сталинских репрессиях
Однако среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет осведомленность гораздо ниже – 47%, — следует из опроса ВЦИОМ. Более трети опрошенных – 35%, сообщили, что в их семье были репрессированные. Подавляющее большинство узнали о репрессиях в своей семье из рассказов близких.
Комментарии39
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ft18 05 октября 2018 | 15:35
Да не просто знает большинство рассеян, а прямо-таки мечтает о репрессалиях!
minerr 05 октября 2018 | 15:51
ft18: У тебя есть этому подтверждение, данные соцопросов о чем мечтают россияне или голоса слышишь?
ft18 05 октября 2018 | 15:54
minerr: Есть этому весомое подтверждение: моё личное правосознание и внутреннее убеждение!
tvitov66 05 октября 2018 | 16:14
ft18: если у Джугашвили важнейшем из искусств было кино, то у плешивого нацЛидера шпионаж с проституцией
ft18 05 октября 2018 | 16:18
tvitov66: Он не плешивый, он Самый Лучший Правитель России за Всё Время её Существования! ;)))
tvitov66 05 октября 2018 | 16:23
ft18: ага - довел державу до цугундера ... Скоро в ООН будут прилюдно пороть и из СОВБЕЗА исключать, как СССР при Джугашвили из Лиги Наций
ft18 05 октября 2018 | 16:32
tvitov66: Исключат, проклятые, чтобы войну мировую против Русского Мира развязать!! Но мы ми покажем!!
sandro_007 05 октября 2018 | 16:27
А знают ли россияне о геноциде русского народа совершенного преступной еврейской верхушкой за время военного коммунизма? Благодаря "историкам" они знают о Николае кровавом и тирании Сталина. А о троцко-свердловской банде залившей кровью страну, молчок.
neburzhui2 05 октября 2018 | 16:31
Заклинило эховскую команду на сталинских репрессиях.
Вы бы ещё про Брежневские репрессии нагнетали.
Можно подумать избиение младенцев не печальнее было... :-))
kottigr1 05 октября 2018 | 16:30
ft18: Действительно.. Больше Сталина жителей России даже Гитлер не смог уничтожить.. Рекордсмен !
captainobvious 05 октября 2018 | 16:17
ft18: не очень то "весомое" подтверждение, по правде говоря )))
tvitov66 05 октября 2018 | 16:19
captainobvious: а кто тогда Беломорканал выкопал? Древние арии?
ft18 05 октября 2018 | 16:29
tvitov66: Есть версо, что сие сотворили ископаемые парии!
ft18 05 октября 2018 | 16:25
captainobvious: ft18: Зато по кривде - весомо весьма!
А кривда бывает круче правды!
dataan 05 октября 2018 | 15:53
ft18: Да, слишком много развелось продажного гнилого либеростья и подпиндосников. Проредить не плохо бы их ряды. Показательно.
ft18 05 октября 2018 | 15:59
dataan: ft18: Точняк! Шпицрутенов всем всыпать! Показательно!
tv_victim 05 октября 2018 | 15:59
dataan: В 90% случаев, ярые патриоты из расстрельного взвода рано или поздно сами становились к стенке. Мало кто выжил....
dataan 05 октября 2018 | 16:05
tv_victim: Ты наверно не поверишь, но твой коммент очень предсказуем и ожидаем был. :)))
ft18 05 октября 2018 | 16:27
dataan: Проредить либерасное охвостье!!
vikwlad 05 октября 2018 | 15:54
Большинство россиян знает о сталинских репрессиях, но не знает о путинских репрессиях.
ft18 05 октября 2018 | 16:01
vikwlad: Путин - добрый дедушка! Любит он россиян, жалеет и многое им прощает!!
vargor 05 октября 2018 | 16:31
Народ голосует за коммунистов. Но вы только посмотрите, что вытворяют в Тольятти проигравшие выборы коммунистам депутаты из Единой России:
https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/179441.html
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 15:37
Большинство россиян – 80% — знает о сталинских репрессиях
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А что ж дальше-то не продолжили - и одобряет их ?..
tv_victim 05 октября 2018 | 15:40
И желает их повторения. Причем все видят себя в роли репрессирующего, а не репрессируемого.... Типа, "а меня-то за что".... А вот ни за что, а потому что! Но этого у нас не понимают....
vladimir1_57 05 октября 2018 | 15:47
это те репрессии которые придумали во времена Хрущева? ... конеШно знаем
ft18 05 октября 2018 | 16:03
vladimir1_57: Их придумали те, кто подло убил Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина, чтоб замести следы свои вражеские!!
drgonish 05 октября 2018 | 16:20
vladimir1_57:
Хрущев, поскольку сам был по шее в крови, задницу свою прикрыл, свалив все партийно го"но на мертвого Сталина. Естественно, он тогда не мог не найти поддержки.
woodworld 05 октября 2018 | 15:49
И знают и поддерживают и участвовали бы
susanna49 05 октября 2018 | 15:54
Ну, молодцы!
venezianez49 05 октября 2018 | 15:58
То, что они называют репрессиями - преступник должен сидеть в тюрьме (или он должен быть уничтожен), если он совершил преступление против собственного народа и страны.
tv_victim 05 октября 2018 | 16:02
venezianez49: Да хорошо бы... Но нынешние враги надежно прикрыты иммунитетом, административным ресурсом, возможностью откупиться от наказания.... А то и всем этим сразу.
ft18 05 октября 2018 | 16:06
venezianez49: Где гнездится подлый враг?! Загляни в любой овраг!
mews Михаил Степанцов 05 октября 2018 | 16:27
venezianez49, нет, они называют репрессиями, когда человека без суда и практически без следствия сажают на 10 лет при отсутствии самого события преступления и каких-либо оснований предполагать таковое, что установлено впоследствии судом (советским судом, не каким-нибудь гаагским трибуналом). Они называют это репрессиями, потому что это не единичный случай, а многомиллионный конвейер неправосудных приговоров (см. ту самую докладную записку), среди которых 10 лет - это самый удачный вариант, а вот расстрел без суда и следствия по одному доносу (600 000 случаев, если мне не изменяет память) это более жесткий вариант.
Они также называют репрессиями формально совершенно законные процессы, согласно результатам которых оказалось, что все советские, партийные и военные деятели, стоявшие у истоков советской власти и дожившие до 30-х годов, оказались агентами иностранных разведок, ведущими антисоветскую подрывную и диверсионную деятельность. Что означает, что все данные процессы были явной инсценировкой с целью ликвидации политических противников Сталина.
Наконец, они называют репрессиями коллективную ответственность - конфискации, депортации и ущемление в правах по территориальному, этническому или социальному признакам (раскулачивание-расказачивание, депортацию отдельных этнических групп и т.п.).
Вот, собственно, три кита, три источника, три составные части репрессий.
mamiluk 05 октября 2018 | 16:11
Сталинизм не был осуждён как и КПСС...потомки вертухаев и бандитов захватили власть на территории бесправия.
drgonish 05 октября 2018 | 16:14
[Более трети опрошенных – 35%, сообщили, что в их семье были репрессированные.]
Политическим репрессиям было подвергнуто примерно 2.5% населения за годы правления Сталина.
ft18 05 октября 2018 | 16:20
drgonish: Точняк! А среди этих 2.5% - все сплошь дегенераты и отбросы советского общества! Позитивная селеция!
captainobvious 05 октября 2018 | 16:14
среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет осведомленность гораздо ниже – 47%
ну как же так то? куда же смотрели все эти Кузьминовы и Ливановы со своими либеральными реформами образования? кто допустил??!! считаю необходимым построить в каждом российском городе с начелением от 100 тыс. филиал "Ельцин Центра" и включить их финансирование в бюджет защищенной статьей, иначе добром всё это не закончится )))
ft18 05 октября 2018 | 16:23
captainobvious: Если добром не закончится, то Добро кончится ;')))
или правильнее, - скончается? обкончается?
zollendorf 05 октября 2018 | 16:29
Большинство россиян в глубине души и о том догадываются кто реально взрывал дома в Москве и Волгодонске, а также пытался еще и в Рязани, но предпочитает молчать и не лезть "не в свои дела", если их не касается напрямую.
Биомасса затхлая, что тут скажешь.