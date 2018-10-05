Большинство россиян – 80% — знает о сталинских репрессиях

Однако среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет осведомленность гораздо ниже – 47%, — следует из опроса ВЦИОМ. Более трети опрошенных – 35%, сообщили, что в их семье были репрессированные. Подавляющее большинство узнали о репрессиях в своей семье из рассказов близких.