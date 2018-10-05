Киев пока не получил официального подтверждения информации об окончании голодовки Олега Сенцова
Киев пока не получил официального подтверждения информации об окончании голодовки Олега Сенцова, — сообщила «Эху Москвы» уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, сейчас Олег Сенцов общается с адвокатами.
О том, что заключенный прекратил многомесячную голодовку, сообщила ФСИН. По словам замдиректора службы Валерия Максименко, лучшие диетологи Москвы разработали для Сенцова специальную диету. Адвокаты Сенцова заявления ФСИН пока не комментировали.
Комментарии6
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minerr 05 октября 2018 | 15:39
В Киеве до сих пор надеются, что Сенцов таки умер в результате голодовки. Живой, неголодающий Сенцов им менее интересен, чем мертвый.
banderobab 05 октября 2018 | 15:41
"Киев пока не получил..."
Да потому, что привычно был послан на... ;))) и ведь пошёл... привычно ! ;)))
master_superanalitik 05 октября 2018 | 15:46
minerr:
Сенцов - настоящий шумер, знает как вышибить слезу из либеральной общественности. Теперь Сенцова следует обеменять на узников совести, томящихся в американских застенках.
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 15:43
Киев пока не получил официального подтверждения ..
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Не получит и дальше. А эти шуты гороховые всё пытаются обычного сидельца, гражданина РФ, к тому же, террориста и отпетую мразь ко всему - выдать за некий предмет для обсуждений на государственном уровне. Да это существо никто и звать его никак и оттого, что его надули, аки лягушку через соломинку, он никем и ничем быть не перестанет. Была уже одна такая надутая жаба - Савченко, но быстро лопнула.. Но та хоть гражданкой территории404 являлась..
tv_victim 05 октября 2018 | 15:48
Да жрет оно, жрет... И не переставало жрать.
ixy10 05 октября 2018 | 16:05
А чё тада притихли-пригорюнились, саломозглые?))