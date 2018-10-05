Киев пока не получил официального подтверждения информации об окончании голодовки Олега Сенцова, — сообщила «Эху Москвы» уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, сейчас Олег Сенцов общается с адвокатами.

О том, что заключенный прекратил многомесячную голодовку, сообщила ФСИН. По словам замдиректора службы Валерия Максименко, лучшие диетологи Москвы разработали для Сенцова специальную диету. Адвокаты Сенцова заявления ФСИН пока не комментировали.