Z Архив новостей новости
5 6 6 243
Эксклюзив Эха 15:30, 05 октября 2018

Киев пока не получил официального подтверждения информации об окончании голодовки Олега Сенцова

Киев пока не получил официального подтверждения информации об окончании голодовки Олега Сенцова, — сообщила «Эху Москвы» уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, сейчас Олег Сенцов общается с адвокатами.

О том, что заключенный прекратил многомесячную голодовку, сообщила ФСИН. По словам замдиректора службы Валерия Максименко, лучшие диетологи Москвы разработали для Сенцова специальную диету. Адвокаты Сенцова заявления ФСИН пока не комментировали.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

minerr 05 октября 2018 | 15:39

В Киеве до сих пор надеются, что Сенцов таки умер в результате голодовки. Живой, неголодающий Сенцов им менее интересен, чем мертвый.

banderobab 05 октября 2018 | 15:41

"Киев пока не получил..."

Да потому, что привычно был послан на... ;))) и ведь пошёл... привычно ! ;)))

master_superanalitik 05 октября 2018 | 15:46

minerr:

Сенцов - настоящий шумер, знает как вышибить слезу из либеральной общественности. Теперь Сенцова следует обеменять на узников совести, томящихся в американских застенках.

abu_vgrobu 05 октября 2018 | 15:43

Киев пока не получил официального подтверждения ..
---------------------------------------------------------------
Не получит и дальше. А эти шуты гороховые всё пытаются обычного сидельца, гражданина РФ, к тому же, террориста и отпетую мразь ко всему - выдать за некий предмет для обсуждений на государственном уровне. Да это существо никто и звать его никак и оттого, что его надули, аки лягушку через соломинку, он никем и ничем быть не перестанет. Была уже одна такая надутая жаба - Савченко, но быстро лопнула.. Но та хоть гражданкой территории404 являлась..

tv_victim 05 октября 2018 | 15:48

Да жрет оно, жрет... И не переставало жрать.

ixy10 05 октября 2018 | 16:05

А чё тада притихли-пригорюнились, саломозглые?))

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 506 6 6629 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 303 6 6651 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 73 6 7179 04.10
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 148 6 14881 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 441 6 45024 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Трудно быть Чубайсом Чубайс продолжает вздрагивать от любой тени и считать, что его воспринимают как «Доктора Зло», в то время как он пытался принести в Россию цивилизацию и рынок. Хотя почти всем на него наплевать…

5 56 6 11411 28.09
Kчубайс, общество, политика, мнения
Новости

ФСИН: Олег Сенцов прекратил голодовку Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко: «Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки»...

5 132 6 16399
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 94 6 11994 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6432 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 195 6 26057 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Голосование
Готовы ли вы стать понятым за деньги?
5 39 6 7437 28.09
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 96 6 13388 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 51 6 7684 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Башка Русское просторечное слово «башка» пришло в язык из татарского…

5 31 6 5686 03.10
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

+ Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком «Таких, как он, не любили бы в любой стране»...

5 522 6 97217 03.10
8читать ;смотреть
Kвидео, путин, государство, события
Блоги

Мария Ровинская заместитель руководителя школы филологии НИУ ВШЭ

Нельзя быть самоуверенными Далеко не все понимают, что словарь Даля не может быть источником знаний о современном русском языке, потому что этому словарю 200 лет…

5 25 6 5233 02.10
Kрусский язык, общество, события

Популярное за неделю

Новости

ФСИН: Олег Сенцов прекратил голодовку Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко: «Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки»...

5 132 6 16399
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь каждый турист, летящий в Анталию, на Кипр и в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского «Боинга», потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300...

5 250 6 137126 29.09
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 73 6 7179 04.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 423 6 257168 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 74 6 115031 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7313403
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3687143

Сегодня в эфире