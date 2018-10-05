Киев пока не получил официального подтверждения окончания голодовки Олега Сенцова
Киев пока не получил официального подтверждения окончания голодовки осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Она сказала, что на данный момент общалась с главой президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаилом Федотовым, который подтвердил, что во ФСИН ему сообщили о прекращении голодовки О.Сенцовым.
Л.Денисова отметила, что причины такого решения пока не известны.
Уполномоченная по правам человека со ссылкой на М.Федотова отметила, что медицинская служба колонии предложила осужденному несколько вариантов выхода из голодовки.
По ее словам, сейчас О.Сенцов общается с адвокатами.
Сегодня стало известно, что О.Сенцов, который отказывался от пищи на протяжении 145 дней, прекратил голодовку.
Комментарии5
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banyi4 05 октября 2018 | 15:19
Скоро о пощаде взвоет и парашу за еду мыть начнёт )))
dataan 05 октября 2018 | 15:28
А перед Киевом никто и не собирается отчитываться. Сенец сам пусть отпишет им. :)))
noxepy_88 05 октября 2018 | 15:20
Вот шуты гороховые))))) А официальное подтверждения о начале голодовки получали?
cromwel 05 октября 2018 | 15:34
Пусть в союзе кинематографистов пошукают. Сенцов режиссер известный, там знать должны.
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 15:34
Он новый фильм снимает документальный про природу "Набор веса петухами в ограниченных пространствах"