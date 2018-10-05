Киев пока не получил официального подтверждения окончания голодовки Олега Сенцова

Киев пока не получил официального подтверждения окончания голодовки осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она сказала, что на данный момент общалась с главой президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаилом Федотовым, который подтвердил, что во ФСИН ему сообщили о прекращении голодовки О.Сенцовым.

Л.Денисова отметила, что причины такого решения пока не известны.

Уполномоченная по правам человека со ссылкой на М.Федотова отметила, что медицинская служба колонии предложила осужденному несколько вариантов выхода из голодовки.

По ее словам, сейчас О.Сенцов общается с адвокатами.

Сегодня стало известно, что О.Сенцов, который отказывался от пищи на протяжении 145 дней, прекратил голодовку.