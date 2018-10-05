Открытие платной трассы «Москва — Петербург» могут перенести из-за археологических раскопок. Ученые обнаружили там редкие артефакты.

На этот раз строительство многострадальной трассы М-11 заморозил комитет по культуре Ленобласти. Дело в том, что рабочие наткнулись на археологические памятники прямо во время прокладки дороги. Это стало неожиданностью, ведь все необходимые исследования ученые провели ещё до начала строительства и дали разрешение на проведение работ. Тем не менее, после нескольких случайных находок археологи стали изучать многослойный памятник. Самым древним артефактам около 3 тысяч лет. Также найдены следы славянской колонизации 14-15 веков: керамические сосуды, ножи, украшения. В северной части памятника, неподалеку от реки Ижора, обнаружены окопы и линии связи времен Великой отечественной войны.

Сроки сдачи трассы переносили несколько раз из-за финансовых проблем у генерального подрядчика. М-11 планировали открыть ещё к чемпионату мира по футболу. Когда закончатся раскопки и вновь продолжится строительство, пока неизвестно.

Проезд по трассе М-11 составит около полутора тысяч рублей в одну сторону.