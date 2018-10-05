Открытие платной трассы «Москва — Петербург» могут перенести из-за археологических раскопок
Открытие платной трассы «Москва — Петербург» могут перенести из-за археологических раскопок. Ученые обнаружили там редкие артефакты.
На этот раз строительство многострадальной трассы М-11 заморозил комитет по культуре Ленобласти. Дело в том, что рабочие наткнулись на археологические памятники прямо во время прокладки дороги. Это стало неожиданностью, ведь все необходимые исследования ученые провели ещё до начала строительства и дали разрешение на проведение работ. Тем не менее, после нескольких случайных находок археологи стали изучать многослойный памятник. Самым древним артефактам около 3 тысяч лет. Также найдены следы славянской колонизации 14-15 веков: керамические сосуды, ножи, украшения. В северной части памятника, неподалеку от реки Ижора, обнаружены окопы и линии связи времен Великой отечественной войны.
Сроки сдачи трассы переносили несколько раз из-за финансовых проблем у генерального подрядчика. М-11 планировали открыть ещё к чемпионату мира по футболу. Когда закончатся раскопки и вновь продолжится строительство, пока неизвестно.
Проезд по трассе М-11 составит около полутора тысяч рублей в одну сторону.
Комментарии4
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sensei54 05 октября 2018 | 15:10
Амфоры - стандартная палочка-выручалочка на все случаи жизни.
neyexo 05 октября 2018 | 15:16
sensei54:
Из Индии - прямо туда.
Путин должен лично извлечь находки
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 15:31
Нашлi останкi протоукраiнца и велiкой украiнской цiвiлiзацii, которая основала Мiр
timber_head 05 октября 2018 | 15:39
О... Ну, и, понятно, потребуются дополнительные бюджетные средства на строительства. Не уложились в смету. Из-за археологов. Кстати, я на "летучке", когда эту трассу начинали строить, присутствовал ещё осенью 2010 года. Восемь лет прошло и все ещё не достроили? паршивые 800км по ровной местности без всяких тоннелей в горных массивах и огромных мостов через великие реки? Да, с такими темпами дорог у нас не будет никогда. Хотя о чем это я? Понятное дело, что уже построенные на средства налогоплательщиков трассы, "реконструировать" (опять же на средства налогоплательщиков), а потом с этих же налогоплательщиков брать за проезд - куда гламурнее, чем новые дороги прокладывать.