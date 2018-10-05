Французская полиция начала расследование исчезновения главы Интерпола. Мэн Хунвэй перестал выходить на связь в конце сентября после отъезда в Китай.

Об исчезновении Мэн Хунвэя сообщила его жена, проживающая в Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола. Как передает радиостанция Europe 1, женщина не может выйти на связь с супругом с тех пор, как 29 сентября он уехал в Китай. Источник агентства AFP, близкий к расследованию, подтвердил, что Хунвэй пропал не во Франции. В самом Интерполе ситуацию пока не комментируют.

До того, как стать президентом организации в 2016 году, Хунвэй занимал ряд государственных постов у себя на родине в Китае. В частности, он был заместителем министра по общественной безопасности. Правозащитные группы высказывали опасения, что назначение Хунвэя главой Интерпола откроет для Пекина возможность использования организации для преследования противников режима за рубежом.

О целях поездки Хунвэя в Китай не сообщается.