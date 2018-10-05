Французская полиция начала расследование исчезновения главы Интерпола
Французская полиция начала расследование исчезновения главы Интерпола. Мэн Хунвэй перестал выходить на связь в конце сентября после отъезда в Китай.
Об исчезновении Мэн Хунвэя сообщила его жена, проживающая в Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола. Как передает радиостанция Europe 1, женщина не может выйти на связь с супругом с тех пор, как 29 сентября он уехал в Китай. Источник агентства AFP, близкий к расследованию, подтвердил, что Хунвэй пропал не во Франции. В самом Интерполе ситуацию пока не комментируют.
До того, как стать президентом организации в 2016 году, Хунвэй занимал ряд государственных постов у себя на родине в Китае. В частности, он был заместителем министра по общественной безопасности. Правозащитные группы высказывали опасения, что назначение Хунвэя главой Интерпола откроет для Пекина возможность использования организации для преследования противников режима за рубежом.
О целях поездки Хунвэя в Китай не сообщается.
Комментарии6
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nina51 05 октября 2018 | 15:19
Взялись за Китай, нужны местные Скри Па Ли )))
dataan 05 октября 2018 | 15:31
Петров и Боширов получили новое задание? :)))))))))))))))))
ft18 05 октября 2018 | 15:33
nina51: Скрыпит Скрипаль ключом скрыпичным, ушибленный стеной кирпичной....
ft18 05 октября 2018 | 15:21
Хоп-хэй, ла-ла-лэй, в баньке парится Хуньвэй!
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 15:22
Значит через некоторое время появятся местами замыленные фото, где он с китаянками с низкой социальной ответственностью )) кто-то на его место метит, не иначе.
boltus 05 октября 2018 | 15:55
Почему все сразу одинаково подумали?